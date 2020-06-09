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Evde gerçek dondurma tarifi: Doğal ve sağlıklı dondurma nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Güneşin kavurucu sıcaklığında içini ferahlatacak sağlıklı ve doğal dondurma tarifi paylaşacağız. Gerçek dondurma nasıl yapılır diyenler tarifimizi mutlaka not etmeli!

Evde gerçek dondurma tarifi: Doğal ve sağlıklı dondurma nasıl yapılır?

Evde yapılmış, sağlıklı ve lezzeti yerinde sağlıklı bir dondurmaya kimse hayır diyemeyecek. Ne yediğini bilmek isteyenler için evde dondurma tarifi hazırladık, tadına doyamadık!

EVDE DONDURMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir litre süt
Bir çay bardağı şeker
2 adet yumurta
Bir tatlı kaşığı sahlep
Bir paket vanilya

DONDURMA NASIL YAPILIR?

Sütü ve şekeri derin bir tencereye alın ve kaynatın.
Süt kaynadıktan sonra altını kısın.
Bir kase içinde yumurtaları, sahlebi ve vanilyayı ekleyip hızlıca çırpın.
Tüm malzemeler, iyi bir şekilde harmanladıktan sonra kaynayan sütün içine ekleyin.
Yaklaşık 15 dakika pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın.
Karışımı ılıması için çırpma teli yardımıyla çırpın.
Dondurma harcını çelik bir kaba boşaltın ve derin dondurucuda yaklaşık 3 saat soğutun.
Saat başı dondurmayı buzluktan çıkarıp çırpın.
Üçüncü saatin sonunda dondurmanız hazır.
Afiyet olsun.

BÖYLE DE GÜZEL: LİMONLU DONDURMA TARİFİ

Ev yapımı dondurmaları çeşitli meyveler kullanarak aromalarını farklılaştırabilirsiniz. Limonlu dondurma ise yaz sıcaklarında en çok tercih edilen oluyor. Limonlu dondurma hazırlamak için yukarıdaki tarifin içine 2 küçük limon ekleyin. Limonun kabuklarını rendeleyin ve sütlü karışım soğuduktan sonra içine limonun suyunu ve kabuklarını ilave edin.

EV YAPIMI DONDURMA TARİFİ ÇEŞİTLERİ

Renklendirici ve kimyasal bir madde kullanmadan standart dondurma tarifimiz ile harika bir yaz geçirebilirsiniz. Farklı dondurmalar yapmak istiyorsanız meyvelerden yararlanabilirsiniz. Çilekli dondurma, muzlu dondurma, kakaolu dondurma, frambuazla dondurma, kavunlu dondurma ve naneli dondurma çeşitlerini evinizde kolay ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

EV YAPIMI DONDURMA PÜF NOKTALARI

Dondurmanın tadını artırmak için paket vanilya yerine vanilya ekstratı kullababilirsiniz.
Dondurmanın buzlanmasını önlemek için malzeme listesine krem şanti ekleyebilirsiniz.
3 malzemeli dondurma tarifi hazırlamak için süt, toz sahlep ve şeker kullanmalısınız. 3 malzemeyi orta ateşte kaynayana kadar karıştırın. Malzemeler kıvam alınca ocaktan alın. Borcama koyduğunuz dondurmayı oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekletin ve sonrasında buzluğa alın. 5 saat boyunca dolapta kalan dondurmayı saat başı aralıklarla blender’dan geçirin.

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