Evde gerçek dondurma tarifi: Doğal ve sağlıklı dondurma nasıl yapılır?

Evde yapılmış, sağlıklı ve lezzeti yerinde sağlıklı bir dondurmaya kimse hayır diyemeyecek. Ne yediğini bilmek isteyenler için evde dondurma tarifi hazırladık, tadına doyamadık!

EVDE DONDURMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir litre süt

Bir çay bardağı şeker

2 adet yumurta

Bir tatlı kaşığı sahlep

Bir paket vanilya

DONDURMA NASIL YAPILIR?

Sütü ve şekeri derin bir tencereye alın ve kaynatın.

Süt kaynadıktan sonra altını kısın.

Bir kase içinde yumurtaları, sahlebi ve vanilyayı ekleyip hızlıca çırpın.

Tüm malzemeler, iyi bir şekilde harmanladıktan sonra kaynayan sütün içine ekleyin.

Yaklaşık 15 dakika pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın.

Karışımı ılıması için çırpma teli yardımıyla çırpın.

Dondurma harcını çelik bir kaba boşaltın ve derin dondurucuda yaklaşık 3 saat soğutun.

Saat başı dondurmayı buzluktan çıkarıp çırpın.

Üçüncü saatin sonunda dondurmanız hazır.

Afiyet olsun.

BÖYLE DE GÜZEL: LİMONLU DONDURMA TARİFİ

Ev yapımı dondurmaları çeşitli meyveler kullanarak aromalarını farklılaştırabilirsiniz. Limonlu dondurma ise yaz sıcaklarında en çok tercih edilen oluyor. Limonlu dondurma hazırlamak için yukarıdaki tarifin içine 2 küçük limon ekleyin. Limonun kabuklarını rendeleyin ve sütlü karışım soğuduktan sonra içine limonun suyunu ve kabuklarını ilave edin.