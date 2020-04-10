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Evde kalanlara online diyet çözümü

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Uşak’ta korona virüs tedbirleri kapsamında ‘evde kal’ çağrısına uyan diyetisyen, danışanlarına online diyet hizmeti vererek kilo vermelerine yardımcı olurken, uzaktan diyet ile 2 haftada 3 kilo veren danışanlarının olduğunu belirtti.

Evde kalanlara online diyet çözümü

Uşak’ta yaşayan ve 7 senedir diyetisyenlik yapan Hüda Kabakoğlu, koronavirüs salgınından dolayı evde kal çağrısına uyarak bir süre önce iş yerini kapatma kararı aldı. Danışanlarıyla yakından ilgilenen Kabakoğlu alınan karar üzerine işine evden devam etmeye başladı. Süreci aktif şekilde sürdüren Kabakoğlu online diyet hizmetinden tüm danışanlarının memnun olduğunu belirtti.

Danışanlarının ve hastalarının uzaktan diyet için belirlenen listelere düzenli olarak uyduklarını belirten Hüda Kabakoğlu bu doğrultuda evde kalarak da olumlu sonuçlar aldığını dile getirdi.

'YENİ ONLİNE DANIŞANLARIM DA VAR'

İnternet üzerinden canlı bağlantı kurarak verdiği hizmete diğer vatandaşların da talep gösterdiğini belirten Kabakoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsü pandemi ilan ettikten sonra kilo kontrolü için danışanlarımızın, kronik rahatsızlığı bulunan hastalarımızın ve kendi sağlığımız için online diyete başlama kararı aldık. Yine biz kendi danışanlarımızla devam ediyoruz. Sosyal medya üzerinden ‘online diyetlere devam ediyoruz’ şeklinde mesaj verdiğimizde yeni danışanlar da başladı” dedi.

'OLUMLU SONUÇLAR ALDIK'

Evde kalan insanların en çok merak ettiği konunun ‘bağışıklığın nasıl korunacağı’ olduğunu dile getiren Kabakoğlu vücut sağlığını koruma aşamasında da bilgilendirme yaptığını kaydetti. Kabakoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanların en çok merak ettiği konu bağışıklık. Bağışıklık sistemini artıracak en önemli adım sağlıklı beslenme sürecidir. Normalde devam eden danışanlarımla sistem üzerinden düzenli ve dengeli bir şekilde beslenmeye devam ediyoruz. Hiç özel bir şey yapmadık. Sağlıklı beslenme sürecimize, kişiye göre hazırladığımız diyet planımıza devam ettik. Hastalarımız ve danışanlarımızdan olumlu dönüş aldık, herkes bu süreçten memnun kaldı. Bu süreçte olumlu yanıtlar da verdiler. Uzaktan diyetle ‘modumuz düştü, kilo veremiyoruz’ gibi olumsuz bir durum yok.”

'EVDE YİYEREK KİLO VERDİLER'

Evde kaldığı süreçte sağlıklı diyet listesine uyarak ve spor yaparak kısa sürede kilo veren Meltem Doğan, “2 haftam gayet iyiydi. Bu kısıtlı süreçte üstelik dışarı çıkamamış olmama rağmen, yiyerek kilo verebildim. Sağlıklı beslenerek verebildim. 2 haftada yaklaşık 3 kilo verdim. 86 buçuk kilodan 83,7’ye düştüm. Evde küçük parkurlar yaratarak egzersiz yaptım” şeklinde konuştu.

Bir diğer danışan Sıtkı Burak Ünlü ise evde kalarak diyet ve spor programına uymak için gayret ettiğini belirterek 2 haftada 2 kilo verdiğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
online diyet, sağlık ve beslenme, kilo verme,

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