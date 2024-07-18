Evde karamelli dondurma tarifi: Evde karamelli dondurma nasıl yapılır?

Bunaltıcı yaz sıcaklarının olumsuz etkisinden kurtulmanın en geçerli yollarından biri serin, lezzetli dondurmalardır. Renk renk, çeşit çeşit dondurmalardan siz de evinizde kendi mutfağınızda yapmak ve hazır ürün yerine kendi yaptığınız dondurmaları tüketmek isterseniz evde karamelli dondurma tarifimizi mutlaka denemelisiniz.
Siz de aşağıda verdiğimiz malzemeleri kullanarak ve tarif aşamalarını uygulayarak lezzetli dondurmalar hazırlayabilirsiniz. İşte malzemelerini kişi sayısına göre artırabileceğiniz evde karamelli dondurma tarifimiz:
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