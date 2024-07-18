YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Dondurma Tarifleri
    4. Evde karamelli dondurma tarifi: Evde karamelli dondurma nasıl yapılır?

    Evde karamelli dondurma tarifi: Evde karamelli dondurma nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    18.07.2024 00:21
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bunaltıcı yaz sıcaklarının olumsuz etkisinden kurtulmanın en geçerli yollarından biri serin, lezzetli dondurmalardır. Renk renk, çeşit çeşit dondurmalardan siz de evinizde kendi mutfağınızda yapmak ve hazır ürün yerine kendi yaptığınız dondurmaları tüketmek isterseniz evde karamelli dondurma tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

    Evde karamelli dondurma tarifi: Evde karamelli dondurma nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 10dk
    Kalori/100gram 200kal

    Siz de aşağıda verdiğimiz malzemeleri kullanarak ve tarif aşamalarını uygulayarak lezzetli dondurmalar hazırlayabilirsiniz. İşte malzemelerini kişi sayısına göre artırabileceğiniz evde karamelli dondurma tarifimiz:

    Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

    MALZEMELER

    • 2 bardak şeker
    • 2 paket krema
    • 4 kaşık tereyağı
    • 2 litre süt

    TARİF

    • Bir tavaya şekeri koyun ve sıvılaşana dek pişirin.
    • Tereyağını ekleyin ve biraz daha pişirin.
    • Kremayı da ekleyerek 10 dakika daha pişirin.
    • Kremalar pişince ocağı kapatın ve soğuması için kenara alın.
    • Bir tencereye koyduğunuz sütü kaynatın.
    • Karışıma ekleyin ve soğuması için bekletin.
    • Oda sıcaklığına gelen karışımı buzluğa kaldırın.
    • 4 saat sonra karıştırın ve tekrar buzluğa atın.
    • Bu işlemi 3 kez yapın.
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Chef GPT
    Osmanlı mutfağından günümüze uzanan şifalı lezzet!Osmanlı mutfağından günümüze uzanan şifalı lezzet!
    Anahtar Kelimeler:
    dondurma tarifi karamel
    En Çok Okunan Haberler
    Ersan Şen'in adisyon çıkışı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

    Ersan Şen'in adisyon çıkışı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

    Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak?

    Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak?

    İkinci el araba satışında dikkat çeken karar!

    İkinci el araba satışında dikkat çeken karar!

    Tuba Büyüküstün Seda Bakan'a "Ben seni tanımıyordum" deyince... "Sus artık!"

    Tuba Büyüküstün Seda Bakan'a "Ben seni tanımıyordum" deyince... "Sus artık!"

    Nuri Alço'dan bomba sözler! "Rol icabı Türkiye’nin en güzel kadınlarıyla seviştim ama...."

    Nuri Alço'dan bomba sözler! "Rol icabı Türkiye’nin en güzel kadınlarıyla seviştim ama...."

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

    Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

    Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.