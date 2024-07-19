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    Evde karpuzlu dondurma tarifi: Evde karpuzlu dondurma nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    19.07.2024 18:54
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    Karpuz yaz sıcakları ile baş etme konusunda en etkili meyvelerden biri olarak bilinir. Dondurma sevenlere ve bu sıcaklardan lezzetli bir şekilde korunmak isteyenlere hem dondurma hem de karpuz tadında bir tarifimiz var. İşte evde karpuzlu dondurma tarifi!

    Evde karpuzlu dondurma tarifi: Evde karpuzlu dondurma nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 5dk
    Pişirme Süresi 0dk
    Kalori/Porsiyon 87kal

    Sadece iki malzeme kullanarak yapabileceğiniz ve malzeme miktarlarını kişi sayınıza göre artırabileceğiniz evde karpuzlu dondurma tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Bu tarif hem çok pratik hem de çok lezzetli. Şimdiden afiyet olsun.

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    MALZEMELER

    • 2 dilim çekirdekleri ayıklanmış karpuz
    • 1 çay bardağı süt

    TARİF

    • Blender ile karpuzu pürüzsüz bir hale getirin.
    • Sütü ekleyip biraz daha çekin.
    • Buzluğa koymaya uygun bir kaseye karışımı aktarın.
    • Buzdolabında 4 saat kadar dondurun.
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    Chef GPT
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    Anahtar Kelimeler:
    karpuz dondurma tarifi Karpuzlu
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