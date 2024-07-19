Evde karpuzlu dondurma tarifi: Evde karpuzlu dondurma nasıl yapılır?

Karpuz yaz sıcakları ile baş etme konusunda en etkili meyvelerden biri olarak bilinir. Dondurma sevenlere ve bu sıcaklardan lezzetli bir şekilde korunmak isteyenlere hem dondurma hem de karpuz tadında bir tarifimiz var. İşte evde karpuzludondurma tarifi!
Sadece iki malzeme kullanarak yapabileceğiniz ve malzeme miktarlarını kişi sayınıza göre artırabileceğiniz evde karpuzlu dondurma tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Bu tarif hem çok pratik hem de çok lezzetli. Şimdiden afiyet olsun.
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