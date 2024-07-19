Evde karpuzlu dondurma tarifi: Evde karpuzlu dondurma nasıl yapılır?

Sadece iki malzeme kullanarak yapabileceğiniz ve malzeme miktarlarını kişi sayınıza göre artırabileceğiniz evde karpuzlu dondurma tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Bu tarif hem çok pratik hem de çok lezzetli. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 2 dilim çekirdekleri ayıklanmış karpuz

1 çay bardağı süt