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    4. Evde kayısı sorbe tarifi: Evde kayısı sorbe nasıl yapılır?

    Evde kayısı sorbe tarifi: Evde kayısı sorbe nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    19.07.2024 20:42
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    Yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden kayısı ile enfes ve yapımı son derece pratik bir sorbe yapabilirsiniz. Bu lezzetli tarif ile aynı zamanda yaz sıcaklarının bunaltıcı etkisinden de kurtulacak ve serinleyeceksiniz. İşte hem ferah hem lezzetli evde kayısı sorbe tarifi!

    Evde kayısı sorbe tarifi: Evde kayısı sorbe nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 20dk
    Pişirme Süresi 10dk
    Kalori/Porsiyon 95kal

    Evde kayısı sorbe tarifini siz de verdiğimiz malzemeleri ve tarif aşamalarını uygulayarak kolaylıkla yapabilirsiniz. İsterseniz kişi sayınıza göre verilen malemelerin miktarlarını artırabilir ve daha fazla kişi için sorbe hazırlayabilirsiniz.

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    MALZEMELER

    • Yarım kilo kayısı
    • 1 bardak şeker
    • 1 bardak su

    TARİF

    • Kayısıları doğrayıp poşetleyin ve buzlukta dondurun.
    • Su ve şekeri bir tencerede kaynatın.
    • Donan kayısıları robotta çekin.
    • Şerbet soğuyunca kayısı karışımına ekleyin ve karıştırın.
    • Buzlukta 2 saat kadar dondurun.
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    Chef GPT
    Osmanlı mutfağından günümüze uzanan şifalı lezzet!Osmanlı mutfağından günümüze uzanan şifalı lezzet!
    Anahtar Kelimeler:
    kayısı dondurma tarifi
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