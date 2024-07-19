Evde kayısı sorbe tarifi: Evde kayısı sorbe nasıl yapılır?

Evde kayısı sorbe tarifini siz de verdiğimiz malzemeleri ve tarif aşamalarını uygulayarak kolaylıkla yapabilirsiniz. İsterseniz kişi sayınıza göre verilen malemelerin miktarlarını artırabilir ve daha fazla kişi için sorbe hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER Yarım kilo kayısı

1 bardak şeker

1 bardak su