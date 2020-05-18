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Evde kendi sirkenizi hazırlayabilirsiniz! İşte kimsenin bilmediği 2 tarif...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Sirkenin hayatımızdaki yeri oldukça geniş. Turşu kurarken, salatada, temizlikte, yıpranan saçlarımızı canlandırırken ve daha birçok alanda elimiz hep sirkeye gidiyor. Hal böyle olunca sirkeden azami faydalanabilmeniz için sirkenin doğal ve katıksız olması gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken en doğru şey kendi sirkenizi üretmek! İşte en doğalından evde sirke yapımının püf noktaları…

Evde kendi sirkenizi hazırlayabilirsiniz! İşte kimsenin bilmediği 2 tarif...

Yüzyıllardır temel şifa kaynaklarımızdan biri olan sirkenin evde yapımı aslında sanıldığı gibi çok da zor değil. Sirke için çok önemli birkaç temel malzeme var: Doğal meyveler, bakliyatlar ve su. Bu malzemeler elinizde varsa evde sirke kuramamak için hiçbir neden kalmıyor. "İşte ben yaptım" demekten gurur duyacağınız hem ekonomik hem de organik evde sirke tarifi

ŞİFASI BOL ELMA SİRKESİ

En çok tercih edilen ve sevilen sirkelerin başında elma sirkesi geliyor. Faydası bol olan bu sirkenin, tadı da bir o kadar şahane. Birçok alanda kullanabileceğiniz elma sirkesinin gelin yapılışına bir göz atalım.

MALZEMELER
1 kg elma
2 yemek kaşığı bal
3 litre su
1 çay bardağı nohut
½ çay bardağı bulgur

YAPILIŞI
Elmaları güzelce yıkayın ve kurulayın.
Yıkadığınız elmaları kabukları ile birlikte çekirdekli kısımlarını çıkararak minik minik doğrayın.
İçme suyu koyduğunuz büyük bir cam kavanozun içerisine elmaları ekleyin.
Üzerine balı, bulguru ve nohudu da ilave edin ve plastik bir kaşıkla karıştırın.
Kavanozun üzerini hava alan bir tülbent ile örtün ve kapağını sıkıca kapatın.
20 gün boyunca günde 1 kez tahta kaşık yardımı ile karıştırarak güneş görmeyen serin bir ortamda sirkenizi bekletin.
20 günün sonunda elmaların dibe çökmeye başladığını göreceksiniz.
Daha sonra 20 gün boyunca hiç karıştırmadan karışımı saklayın.
Ardından oluşacak sirke anasını alın ve elma sirkenizi süzdürün.
Ve elma sirkeniz kullanıma hazır, afiyet olsun!
Elinizde daha önceden sirke anası bulunuyorsa bal, bulgur ve nohut kullanmanıza gerek kalmadan sirkenizi yapabilirsiniz.

MİS GİBİ ÜZÜM SİRKESİ

Zamanı geldiğinde bağları, asmaları dolduran şifa kaynağı üzümlerden diğer aylarda da faydalanmak istiyorsanız kollarınızı sıvayın.

MALZEMELER
1,5 kilo üzüm
2,5 litre su
1/2 çay bardağı nohut
2 yemek kaşığı bal
1 yemek kaşığı tuz

YAPILIŞI
Üzümleri saplarından ayırarak güzelce yıkadıktan sonra cam bir kavanoza koyun.
Üzerine içme suyu ve nohudu ilave ederek 20 gün boyunca ağzını sıkıca kapatarak serin ve loş bir ortamda bekletin.
20 gün boyunca her gün plastik bir kaşık ile karıştırın ve 20. günün sonunda üzerinde oluşmaya başlayan sirke anasını alın.
20 günün sonunda üzümler de dibe çökmüş olacak. Tıpkı sirke anası gibi üzümleri süzerek kavanozdan çıkarın.
Kalan sıvının içerisine balı ve tuzu ekleyin ve üzerini tülbent ile kapatarak bir 20 gün daha beklettikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

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