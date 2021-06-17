Evde kendiniz yapabilirsiniz: İşte kolay dekoratif battaniye yapılışı

Kendin yap modasına uyarak evini süslemek isteyenler, hazırladıkları dekoratif ürünleri hem daha ucuza mal ediliyor hem de hayalindekini hayata geçirme fırsatı buluyor. Herkesin evinde olandan farklı dekoratif ürünler oluşturma fırsatı da yakalayan kişiler, aynı zamanda hobiye dönüştürdükleri bu uğraşlarıyla keyifli vakit geçirebiliyor. Bu noktada en çok tercih edilen ürünler arasında dekoratif battaniyeler yer alıyor. İşte çocuk odalarında ve oturma odalarında farklı bir görünüm elde etmeyi sağlayan dekoratif battaniye yapımı...
Malzemeler:
Dekoratif battaniye yaparken ihtiyaç olan malzemeler:
Yapılışı:
Şablon oluşturma kulağa zor bir işlem gibi gelse de aslında oldukça kolaydır. Şablon oluşturmak için internetten bulduğumuz bir modelin çıktısını alarak karton ya da asetattan kesip deseni çıkarmak yeterlidir. Ardından oluşturduğumuz şablonları bir kalem yardımıyla kullandığımız kumaşın üzerine çizmemiz yeterli olacaktır.
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