Evde kendiniz yapabilirsiniz: İşte kolay dekoratif battaniye yapılışı

Kendin yap modasına uyarak evini süslemek isteyenler, hazırladıkları dekoratif ürünleri hem daha ucuza mal ediliyor hem de hayalindekini hayata geçirme fırsatı buluyor. Herkesin evinde olandan farklı dekoratif ürünler oluşturma fırsatı da yakalayan kişiler, aynı zamanda hobiye dönüştürdükleri bu uğraşlarıyla keyifli vakit geçirebiliyor. Bu noktada en çok tercih edilen ürünler arasında dekoratif battaniyeler yer alıyor. İşte çocuk odalarında ve oturma odalarında farklı bir görünüm elde etmeyi sağlayan dekoratif battaniye yapımı...

DEKORATİF BATTANİYE NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Dekoratif battaniye yaparken ihtiyaç olan malzemeler:

Battaniye,

Renkli keçeler,

Şablonlar,

Kalem,

Makas ya da alternatif olarak şekilli kesim makinesidir.

Yapılışı:

İlk önce herhangi bir desendeki şablon çıkartılıp keçenin üstünde çizilir.

Ardından çizilen yerlerden makasla kesilir.

Alternatif olarak şekilli kesim makinesiyle de çok daha hızlı kesim yapılabilir.

Bu şekilde kazanç sağlanabilir, seri üretime geçmenize imkan sağlar.

Papatya deseninin ortası için de tekrar kesim yapılır.

Sonrasında sıcak silikonla desenler birbirine yapıştırılır.

Ardından desenler battaniyeye dizilir ve battaniye kaplanır.

ŞABLON OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?

Şablon oluşturma kulağa zor bir işlem gibi gelse de aslında oldukça kolaydır. Şablon oluşturmak için internetten bulduğumuz bir modelin çıktısını alarak karton ya da asetattan kesip deseni çıkarmak yeterlidir. Ardından oluşturduğumuz şablonları bir kalem yardımıyla kullandığımız kumaşın üzerine çizmemiz yeterli olacaktır.

