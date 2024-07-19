Evde kırmızı meyveli sorbe tarifi: Evde kırmızı meyveli sorbe nasıl yapılır?

Aşağıda verdiğimiz malzemelerle ve tarif aşamaları ile evde kırmızı meyveli sorbe tarifi hazırlayabilirsiniz. İsterseniz hazırladığınız sorbeyi toz Hindistan cevizi, kırık fındık ya da cevizle de servis edebilirsiniz. Yapımı ise son derece kolay.

MALZEMELER 1 kase ahududu

1 kase kiraz

1 kase çilek

2 kaşık yoğurt

1 kaşık bal