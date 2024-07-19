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    4. Evde kırmızı meyveli sorbe tarifi: Evde kırmızı meyveli sorbe nasıl yapılır?

    Evde kırmızı meyveli sorbe tarifi: Evde kırmızı meyveli sorbe nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    19.07.2024 19:59
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    Kırmızı meyve tutkunlarındansanız hem sıcak yaz günlerinde misafirlerinize sunabileceğiniz hem de dolapta bulundurarak her bunaldığınızda tüketebileceğiniz evde kırmızı meyveli sorbe tarifimizi çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    Evde kırmızı meyveli sorbe tarifi: Evde kırmızı meyveli sorbe nasıl yapılır?
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    Kaç kisilik 2
    Hazırlık Süresi 5dk
    Pişirme Süresi 0dk
    Kalori/Porsiyon 90kal

    Aşağıda verdiğimiz malzemelerle ve tarif aşamaları ile evde kırmızı meyveli sorbe tarifi hazırlayabilirsiniz. İsterseniz hazırladığınız sorbeyi toz Hindistan cevizi, kırık fındık ya da cevizle de servis edebilirsiniz. Yapımı ise son derece kolay.

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    MALZEMELER

    • 1 kase ahududu
    • 1 kase kiraz
    • 1 kase çilek
    • 2 kaşık yoğurt
    • 1 kaşık bal

    TARİF

    • Meyveleri buzlukta birkaç saat dondurun.
    • Donan meyveleri rondoda çekin.
    • Yoğurt ve bal da ekleyin ve biraz daha çekin.
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    Chef GPT
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    Anahtar Kelimeler:
    dondurma
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