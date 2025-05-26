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Evde korkunç halde ölü bulunmuştu: Kulağını ve yüzünü yemişler...

Denizli'de çiftçilik yapan bir kişi, evinin bahçesinde komşusu tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, adamın suratında yaralar fark etti. Yaşlı adamın kulakları bulunamazken suratının bir kısmının ise yenildiği fark edildi.

Evde korkunç halde ölü bulunmuştu: Kulağını ve yüzünü yemişler...
Çiğdem Sevinç

Olay, Denizli'nin Baklan ilçesine bağlı kırsal Dağal Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Halit Tire, yalnız yaşadığı evinin bahçesinde, komşusu tarafından hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Tire'nin hayatını kaybettiğini, iki kulağının ve yüzünün bir kısmının kesik olduğunu belirledi. Vücudunda herhangi bir kesici, delici alet izi veya ateşli silah yaralanmasına rastlanılmayan yaşlı çiftçinin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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KULAKLARI BULUNAMADI

İlk anda cinayete kurban gitmiş olabileceği Halit Tire'nin ölüm nedeninin belirlenmesi, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yaşlı çiftçinin evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda kulakları bulunamazken, olay yerinde herhangi bir kan izine ulaşılmadı. Evin çevresi ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, şüpheli herhangi bir duruma rastlayamadı.

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KALP KRİZİ GEÇİRİP...

Adli tıpta hazırlanan otopsi raporunda Halit Tire'nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Evinin bahçesindeyken kalp krizi geçiren yaşlı çiftçinin yere düştüğü, kulakları ve yüzünün bir bölümünü ise farelerin yediği tespit edildi.
Üçü kız 4 çocuğu ve eşinden ayrı olarak yaşayan Halit Tire'nin cenazesi, Baklan'a bağlı Dağal Mahallesi'nde toprağa verildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kulak fare yüzde
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