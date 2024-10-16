Evde korkunç kaza! Çamaşır makinesi patladı: 15 aylık oğlu yaralandı... "Parmağının bir kısmı sarkıyordu"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan 25 yaşındaki Amie McCarthy isimli bir kadın çamaşır makinesinin cam kısmının patlaması sonucunda fırlayan cam parçalarının 15 aylık oğlu Brodie'nin gözünde, boynunda, kollarında, ellerinde ve ayaklarında yaralanmalar meydana getirdiğini anlattı. Küçük çocuk hastaneye kaldırıldığında acilen ameliyata alındı. Bir yaşındaki çocuğun parmak ucunun tekrar dikilmesi için operasyon geçirdiği ve ileride deri nakline ihtiyaç duyabileceği belirtildi.

"ÇIĞLIK ATIYOR VE AĞLIYORDU"

25 yaşındaki Amie McCarthy çamaşır makinesinin aşırı yüklenmediğini veya aşırı ısınmadığını belirterek, "Her zamanki gibi çamaşır makinesini çalıştırdım. Brodie de beni takip ediyordu. Sadece birkaç adım ötedeydim ama köşeyi dönünce camın patladığını duydum. Arkamı döndüm, Brodie solumdaydı ve kan içindeydi. Her tarafına kan damlıyordu. Çığlık atıyor ve ağlıyordu. Parmağının bir kısmı sarkıyordu" dedi.