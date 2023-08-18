Evde simit tarifi: Çıtır çıtır kolay simit nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Her öğün tüketilebilen simit özellikle kahvaltılarda çok seviliyor. Bu simit tarifi ile fırından yeni çıkmış sıcak ve taze simit kokusu evinize yayılacak. Yapanların tarif defterine mutlaka kaydedeceği simit tarifi ve malzemeleri haberimizde.

MALZEMELER Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 küp yaş maya veya 1 küçük paket kuru maya

Aldığı kadar un

Pekmezli sosu için:

Yarım çay bardağı üzüm pekmezi

Yarım çay bardağı su

Üzeri için:

Bol susam

TARİF Sıvı malzemeler başta olmak üzere tüm malzemeleri bir kaba alalım ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edelim.

Mayalanması için bir kenara alalım, 30-45 dk. bekleyelim.

Mayalanan hamurumuzu alıp mandalina büyüklüğünde bezelere ayıralım ve bir bezeyi tekrar iki eşit parçaya ayırıp uzatalım ve birbirlerine dolayıp simit şekli verelim.

Pekmezli suya batıralım, oradan bol susama bulayıp fırın tepsimize dizelim.

200 derecede, üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim.

AFİYET OLSUN!

