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    Evde simit tarifi: Çıtır çıtır kolay simit nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    18.08.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Evde simit yapımı, MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Fırın ve pastanelerde mis gibi simit kokusunu alınca acıkıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Peki, evde simit nasıl yapılır? Simit tarifi malzemeleri neler? İşte yapımı kolay çıtır simit tarifi...

    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 14
    Hazırlık Süresi 30dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Porsiyon -

    Her öğün tüketilebilen simit özellikle kahvaltılarda çok seviliyor. Bu simit tarifi ile fırından yeni çıkmış sıcak ve taze simit kokusu evinize yayılacak. Yapanların tarif defterine mutlaka kaydedeceği simit tarifi ve malzemeleri haberimizde.

    MALZEMELER

    • Hamuru için:
    • 1 su bardağı ılık süt
    • 1 su bardağı ılık su
    • 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ
    • 1 yemek kaşığı şeker
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • 1 küp yaş maya veya 1 küçük paket kuru maya
    • Aldığı kadar un
    • Pekmezli sosu için:
    • Yarım çay bardağı üzüm pekmezi
    • Yarım çay bardağı su
    • Üzeri için:
    • Bol susam

    TARİF

    • Sıvı malzemeler başta olmak üzere tüm malzemeleri bir kaba alalım ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edelim.
    • Mayalanması için bir kenara alalım, 30-45 dk. bekleyelim.
    • Mayalanan hamurumuzu alıp mandalina büyüklüğünde bezelere ayıralım ve bir bezeyi tekrar iki eşit parçaya ayırıp uzatalım ve birbirlerine dolayıp simit şekli verelim.
    • Pekmezli suya batıralım, oradan bol susama bulayıp fırın tepsimize dizelim.
    • 200 derecede, üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim.

    AFİYET OLSUN!

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