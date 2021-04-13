Evde Tek Başına'nın yıldızı Macaulay Culkin baba oldu

1990'da vizyona giren 'Evde Tek Başına' adlı film serisinde canlandırdığı 'Kevin' karakteri ile ünlenen Macaulay Culkin ve sevgilisi Brenda Song, ilk çocuklarına kavuştu. İkili, ilk kez anne-baba olma sevinci yaşadı.

Esquire dergisinin haberine göre; Culkin ve Song'un oğulları 5 Nisan'da dünyaya geldi. 40 yaşındaki oyuncunun, bebeğine bir trafik kazasında yaşamını yitiren ablası Dakota Culkin'in adını verdi.

Macaulay Culkin'in ablası, 2008 yılında Los Angeles'ta bir aracın çarpması sonucu 30 yaşında hayata veda etmişti.

ÇOCUK YILDIZ

10 yaşında 'Evde Tek Başına' adlı film serisi ile yıldızı parlayan Culkin, daha sonra 'Richie Rich', 'My Girl' gibi yapımlarda rol almıştı.



Çocuk yaşta şöhrete ulaşan Macaulay Culkin, Michael Jackson'ın 'Black or White' şarkısının klibinde de boy göstermişti.

