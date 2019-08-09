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Evde Tek Başına’nın yıldızından manidar paylaşım

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 09.08.2019 11:21 | Son Güncelleme

Evde Tek Başına filminin eski yıldızı Macaulay Culkin, filmin yeniden çekileceğini öğrenince esprili bir paylaşım yaptı.

Evde Tek Başına’nın yıldızından manidar paylaşım

Dijital yayın platformunu duyuran Disney, eski yapımlarının yeniden çevrimlerine hız verdi. Disney’in yeniden çevrimlerinden biri de Evde Tek Başına filmi olacak. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada çok sayıda olumlu ve olumsuz yorum yapılırken bunlar arasında belki de en dikkat çekici olan tepki Evde Tek Başına filmi ile şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Macaulay Culkin’den geldi.

Yeniden çekilmesi düşünülen filmler arasında kendisini meşhur eden yapımı da gören Macaulay Culkin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bu kararı ti ye aldı. Dağınık bir görüntü çizen, göbeğini şişiren ve kafasına bir de bant takan Culkin, esprili karesini “Yeniden çekilecek bir Evde Tek Başına muhtemelen böyle görünecektir” notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Evde Tek Başına disney

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