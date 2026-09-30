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Evde yaptığınız kahve neden kafedeki gibi olmuyor? En sık yapılan 10 hata

Evde hazırlanan kahvenin tadı bazen kafelerde içilen kahvelerden oldukça farklı olabiliyor. Bunun nedeni yalnızca kullanılan kahve çekirdeği değil. Su sıcaklığından öğütme derecesine, kahvenin saklanmasından kullanılan ekipmana kadar yapılan hatalar lezzeti etkileyebiliyor.

Evde yaptığınız kahve neden kafedeki gibi olmuyor? En sık yapılan 10 hata
Nilgün Arabacı

Kafede içilen kahvenin aroması, yoğunluğu ve kıvamı evde hazırlanan kahveden farklı olduğunda çoğu kişi sorunu kahvenin kendisinde arıyor. Evde kahve yaparken aynı çekirdek kullanılsa bile hazırlama sürecindeki bazı ayrıntılar sonucu değiştirebiliyor. Evde kahve hazırlarken yapılan 10 yaygın hatayı derledik.

1. KAHVEYİ BAYATLATMAK

Kahve çekirdekleri öğütüldükten sonra havayla daha fazla temas ettiği için aromasını hızlı şekilde kaybedebiliyor. Bu nedenle kahvenin uzun süre açıkta tutulması, fincandaki aromanın zayıflamasına yol açabiliyor.

Mümkünse çekirdek kahve tercih edilmesi ve ihtiyaç duyulan miktarın hazırlanırken öğütülmesi öneriliyor.

2. ÖĞÜTME DERECESİNİ YANLIŞ SEÇMEK

Her demleme yöntemi aynı öğütme derecesini gerektirmiyor. Çok ince öğütülmüş kahve bazı yöntemlerde aşırı acı bir tat oluşturabilirken, fazla kalın öğütme kahvenin aromasının yeterince ortaya çıkmamasına neden olabilir.

Bu nedenle Türk kahvesi, espresso ve filtre kahve için uygun öğütme derecesinin kullanılması gerekiyor.

3. SUYU KAYNAR KAYNAR KAHVEYE EKLEMEK

Kahvenin üzerine doğrudan fokur fokur kaynayan su dökmek, istenmeyen acı tatların ortaya çıkmasına neden olabilir. Özellikle filtre kahve hazırlanırken suyun kaynadıktan hemen sonra kullanılmaması, kısa süre bekletilmesi öneriliyor.

4. MUSLUK SUYUNUN TADINI HESABA KATMAMAK

Kahvenin büyük bölümünü su oluşturduğu için kullanılan suyun kalitesi lezzette önemli rol oynuyor. Klor kokusu veya yoğun mineral içeriği bulunan sular kahvenin aromasını değiştirebilir.

Temiz, içimi hoş ve uygun mineralli su kullanmak daha dengeli bir fincan elde edilmesine yardımcı olabilir.

Evde yaptığınız kahve neden kafedeki gibi olmuyor? En sık yapılan 10 hata 1

5. KAHVE-SU ORANINI GÖZ KARARI AYARLAMAK

Her seferinde farklı miktarda kahve kullanmak, aynı tarifi tekrar etmeyi zorlaştırıyor. Çok fazla kahve yoğun ve acı bir sonuç verirken az kahve sulu ve zayıf bir içim oluşturabilir.

Bu nedenle özellikle filtre kahvede kahve ve su oranının mümkün olduğunca ölçülmesi öneriliyor.

6. KAHVEYİ YANLIŞ SAKLAMAK

Kahveyi paketi açık şekilde bırakmak, buzdolabına koymak veya nemli bir ortamda saklamak aromasını olumsuz etkileyebilir. Kahvenin hava, ışık, nem ve yüksek sıcaklıktan korunması gerekiyor.

Ağzı sıkıca kapanan, ışık geçirmeyen bir kap tercih etmek daha uygun olabilir.

7. EKİPMANI TEMİZLEMEMEK

Kahve makinesinde veya demleme ekipmanında kalan eski kahve yağları zamanla acı ve bayat bir tat oluşturabilir. Bu nedenle yalnızca kahveyi değiştirmek yeterli olmayabilir.

Filtre kahve makinesi, moka pot, espresso makinesi veya diğer ekipmanların düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.

8. DEMLEME SÜRESİNE DİKKAT ETMEMEK

Kahvenin suyla temas süresi de lezzeti doğrudan etkiliyor. Gereğinden kısa sürede hazırlanan kahve yeterince aroma kazanamayabilir. Fazla uzun demleme ise acı ve buruk tatların öne çıkmasına neden olabilir.

Kullanılan yönteme göre önerilen demleme süresine mümkün olduğunca uyulması gerekiyor.

Evde yaptığınız kahve neden kafedeki gibi olmuyor? En sık yapılan 10 hata 2

9. FİNCANI ÖNCEDEN ISITMAMAK

Özellikle espresso ve sütlü kahvelerde fincanın çok soğuk olması, hazırlanan kahvenin sıcaklığının hızla düşmesine neden olabilir. Fincanı önceden sıcak suyla ısıtmak, kahvenin daha uzun süre sıcak kalmasına yardımcı olabilir.

10. SÜTÜ FAZLA ISITMAK

Latte ve cappuccino gibi sütlü kahvelerde sütün sıcaklığı da büyük önem taşıyor. Sütün aşırı ısıtılması doğal tatlılığının kaybolmasına ve hoş olmayan bir tada neden olabilir. Aynı zamanda fazla köpürtme de kahvenin kıvamını değiştirebilir.

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Anahtar Kelimeler:
kahve
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