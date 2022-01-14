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Evde zarzuela nasıl yapılır? MasterChef Eren'in tabağı zarzuela tarifi ve malzemeleri neler?

14.01.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin final bölümünde Eren, zarzuela yaptı. Zarzuela yemeğinin İspanyol tabağı olduğu bilinmekte. Eren'in hazırladığı bu tarifin malzemeleri ve yapılışı merak ediliyor. Peki evde zarzuela nasıl yapılır? İşte MasterChef Eren'in tabağı zarzuela tarifi ve malzemeleri!

Evde zarzuela nasıl yapılır? MasterChef Eren'in tabağı zarzuela tarifi ve malzemeleri neler?

MasterChef'te Eren final tabağında zarzuela yaptı. Kalamar, ahtapot ve midye gibi deniz yiyeceklerini barındıran tarifin malzemeleri merak konusu oldu. Peki evde zarzuela nasıl yapılır?

MASTERCHEF ZARZUELA MALZEMELERİ!

140 gram ahtapot (haşlanmış olarak)
120 gram kabuklu midye (haşlanmış olarak)
100 gram kalamar (haşlanmış)
120 gram kafasız karides (16-20 adet)
40 gram iç midye
40 gram zeytinyağı
25 gram tereyağı
1/4 demet dereotu
100 cl. balık suyu
1 çay kaşığı pul biber (isteğe göre)
40 gram arpacık soğan
40 gram sivri biber
140 gram domates
3 gram sarımsak
2 gram acı sos
3 cl. soya sos
1 gram tuz
1 gram taze çekilmiş tane karabiber

EVDE ZARZUELA TARİFİ!

Öncelikle İspanyol kavurması zarzuella için önceden haşladığınız ahtapot, kalamar ve kabuklu midyeleri ayıklamalısınız. Kafasız karidesleri ve iç midyeleri haşlamadan temizlemelisiniz. Arpacık soğan ve sarımsakların kabuklarını soymalısınız. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız sivri biberleri jülyen şeklinde doğramalısınız. Kabuğunu soymuş olduğunuz domatesleri dilimledikten sonra çekirdekli kısımlarını çıkartmalısınız. Küçük küpler halinde doğradıktan sonra dereotunu incecik şekilde kıymalısınız. Zarzuella yapımına başlamak için öncelikle ön hazırlıkları tamamlayın.

Mümkünse döküm tavayı ocakta ısıttıktan sonra zeytinyağını tavaya aktarın. Kabuklarını ayıklamış olduğunuz arpacık soğanları kısa süre yüksek ateşte kavurun.
Sarımsak ve temizlenmiş karidesleri ekleyin. 2 dakika kavurduktan sonra önceden haşladığınız ahtapot, kalamar, kabuklu midye ve temizlediğiniz iç midyeyi katın.
Yaklaşık 2 dakika sonra jülyen doğranmış sivri biberleri ilave edin. Pişirme işlemini kısa bir süre sürdürdükten sonra domates küplerini ve balık suyunu ekleyin.

Acı sos, soya sos, tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve arzuya göre pul biber eklediğiniz deniz ürünleri kavurmasını çeşnilendirebilirsiniz. En son olarak ise tereyağı ve ince kıyılmış dereotu eklediğiniz Zarzuella'yı bekletmeden sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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