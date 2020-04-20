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Evden canlı yayına bağlanan muhabirin kocası duşta çıplak görüntülendi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
VİDEO  | Son Güncelleme

Amerika’da Melinda Meza isimli muhabir, evinden yayın yaptığı esnada kocasının çıplak olduğunu fark edince şoke oldu.

Melinda Meza adlı muhabir evinden yaptığı yayında kuaföre gidemeyenler için izleyicilerine bazı ipuçları veriyordu. Meza, birçok meslektaşı gibi koronavirüs nedeniyle karantinada olan bir gazeteci olarak evden çalışmaya devam ediyordu. Ofise dönüşen evlerde, bazı teknik aksaklıklarla karşılaşmamak ise neredeyse imkansız.

Sacramento’da yaşayan KCRA 3 kanalı muhabiri Melinda Meza, canlı yayına bağlandığı sırada talihsiz anlar yaşadı. Eşi banyoda duş alırken, Meza izleyicilerine karantina sırasında uygulanabilecek güzellik tüyoları veriyordu. Ancak izleyiciler kısa bir süre sonra görüntünün arka planındaki duş alan çıplak eşi far ketti. Bir izleyici “Aman Allahım, lütfen bu eşi olmasın” diye tweet attı.

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Meza konuşmasını sürdürürken, arkasındaki aynadan o sırada banyoda yıkanmakta olan kocasının yansıması göründü. Durumu bir süre sonra fark eden merkezdeki ekip bağlantıyı kısa tutarken, söz konusu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

TEK ÖRNEK MEZA DEĞİL!

İşleri gereği video teknolojileri kullanan insanların artmasıyla birlikte istenmeyen görüntü veren tek kişi Meza değil elbette. Bir diğer Amerikan muhabir evden haber sunduğu sırada üstsüz olarak odada dolaşan babasıyla karşılaşarak benzer bir durum yaşamıştı.

SNN muhabiri Jessica Lang, evinin mutfağından haber sunarken annesinden kamerayı tutması için yardım istemişti. Her şey yolunda giderken birden Jessica, kameraman annesinden bir işaret alarak yayını durdurdu.

Yayın sırasında Jessica, baba Lang’in arkada durduğunu fark etmediği için “Ne oldu anne?” diye sordu. Tam o an arkasını dönen Jessica, babasının arkadan tişörtünü giyerek mutfağa doğru yürüdüğünü fark etti.

Jessica bu anları Twitter’da paylaştığından beri video 11 bin beğeni ve binlerce retweet alarak viral oldu. Muhabir tweeti “Evden çalış dediler, sorun olmaz dediler” notuyla paylaştı.


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Melinda Meza,

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