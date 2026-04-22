Evden çıkarken Wi-fi'yi kapatmayanlara kötü haber

Akıllı telefonların otomatik Wi-Fi bağlantı özelliği büyük kolaylık sağlıyor… Ancak uzmanlara göre bu özellik, fark edilmeden sahte ağlara bağlanmanıza ve verilerinizin ele geçirilmesine neden olabilir.

Gökçen Kökden

Günümüzde akıllı telefonlar, daha önce bağlanılan Wi-Fi ağlarını otomatik olarak tanıyor ve kullanıcıya sormadan yeniden bağlanabiliyor. Bu pratik özellik, siber saldırganların kullandığı bazı yöntemler nedeniyle ciddi bir güvenlik açığına dönüşebiliyor.

“EVIL TWIN” TEHLİKESİ: SAHTE AĞLAR GERÇEK GİBİ GÖRÜNÜYOR

Uzmanlara göre hacker’lar, “Evil Twin” (kötü ikiz) adı verilen bir yöntemle, kullanıcıların daha önce bağlandığı ağların ismini taklit ediyor. Örneğin “Kafe Wi-Fi” veya “Free Wi-Fi” gibi tanıdık isimlerle oluşturulan sahte ağlara telefonlar otomatik olarak bağlanabiliyor. Bu durumda kullanıcı fark etmeden internet trafiğinin bir kısmı izlenebiliyor.

BAĞLANDIĞINIZ AĞ HER ZAMAN GÜVENLİ DEĞİL

Her ne kadar HTTPS gibi güvenlik protokolleri verilerin büyük kısmını korusa da, sahte Wi-Fi ağları:

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör
  • Hangi sitelere girdiğinizi görebilir
  • Sizi sahte sitelere yönlendirebilir
  • Kimlik avı (phishing) saldırılarına maruz bırakabilir

Uzmanlar, özellikle açık ve ücretsiz ağlarda bu riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

OTOMATİK BAĞLANTI AYARI RİSKİ ARTIRIYOR

Telefonlardaki “otomatik bağlan” özelliği, daha önce kaydedilen ağlara kullanıcı fark etmeden bağlanılmasına neden oluyor. Bu durum, sahte ağların aynı isimle oluşturulması halinde ciddi bir güvenlik açığı yaratabiliyor. Nasıl korunuruz diyenler için uzmanların önerileri şu şekilde;

Wi-Fi otomatik bağlan özelliğini kapatın, evden çıkarken wi-fi'yi kapatın.
Kullanmadığınız ağları cihazınızdan silin
Açık ağlarda mümkünse VPN kullanın
Şüpheli ağlara bağlanmaktan kaçının

Wi-Fi teknolojisi tek başına tehlikeli değil… Ancak yanlış ayarlar ve dikkatsiz kullanım, cihazınızı görünmeyen bir güvenlik riskine açık hale getirebilir. Küçük önlemlerle bu risklerin büyük kısmını azaltmak mümkün.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyircilerin gözü önünde bir 60 milyon TL yok oluyordu! Seyircilerin gözü önünde bir 60 milyon TL yok oluyordu!
10 bin TL'lik hediye kartı için sperm bağışçısı olmuş!10 bin TL'lik hediye kartı için sperm bağışçısı olmuş!

En Çok Okunan Trend Haberler
Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Gırgıriye Müzikali'nde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Gırgıriye Müzikali'nde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!

Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!

