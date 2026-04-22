Evden çıkarken Wi-fi'yi kapatmayanlara kötü haber

Günümüzde akıllı telefonlar, daha önce bağlanılan Wi-Fi ağlarını otomatik olarak tanıyor ve kullanıcıya sormadan yeniden bağlanabiliyor. Bu pratik özellik, siber saldırganların kullandığı bazı yöntemler nedeniyle ciddi bir güvenlik açığına dönüşebiliyor.

“EVIL TWIN” TEHLİKESİ: SAHTE AĞLAR GERÇEK GİBİ GÖRÜNÜYOR

Uzmanlara göre hacker’lar, “Evil Twin” (kötü ikiz) adı verilen bir yöntemle, kullanıcıların daha önce bağlandığı ağların ismini taklit ediyor. Örneğin “Kafe Wi-Fi” veya “Free Wi-Fi” gibi tanıdık isimlerle oluşturulan sahte ağlara telefonlar otomatik olarak bağlanabiliyor. Bu durumda kullanıcı fark etmeden internet trafiğinin bir kısmı izlenebiliyor.

BAĞLANDIĞINIZ AĞ HER ZAMAN GÜVENLİ DEĞİL

Her ne kadar HTTPS gibi güvenlik protokolleri verilerin büyük kısmını korusa da, sahte Wi-Fi ağları:

Hangi sitelere girdiğinizi görebilir

Sizi sahte sitelere yönlendirebilir

Kimlik avı (phishing) saldırılarına maruz bırakabilir

Uzmanlar, özellikle açık ve ücretsiz ağlarda bu riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

OTOMATİK BAĞLANTI AYARI RİSKİ ARTIRIYOR

Telefonlardaki “otomatik bağlan” özelliği, daha önce kaydedilen ağlara kullanıcı fark etmeden bağlanılmasına neden oluyor. Bu durum, sahte ağların aynı isimle oluşturulması halinde ciddi bir güvenlik açığı yaratabiliyor. Nasıl korunuruz diyenler için uzmanların önerileri şu şekilde;

Wi-Fi otomatik bağlan özelliğini kapatın, evden çıkarken wi-fi'yi kapatın.

Kullanmadığınız ağları cihazınızdan silin

Açık ağlarda mümkünse VPN kullanın

Şüpheli ağlara bağlanmaktan kaçının

Wi-Fi teknolojisi tek başına tehlikeli değil… Ancak yanlış ayarlar ve dikkatsiz kullanım, cihazınızı görünmeyen bir güvenlik riskine açık hale getirebilir. Küçük önlemlerle bu risklerin büyük kısmını azaltmak mümkün.