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Eve geç gelen gence sokakta meydan dayağı attı

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İLGİNÇ HABERLER  | 27.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

Aydın’da gece yarısı bir genç, sokakta bir kadın tarafından darp edildi. Gece geç vakte kadar sokakta dolaştığı için gencin yakını olduğu tahmin edilen bir kadın tarafından darp edilmesi amatör kameralara böyle yansıdı.

Olay gece yarısı Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülere göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde iki genç ile karşılaşan bir kadın kaldırım üzerinde bir genci uzun süre darp etti. "Bu saate kadar sokaklarda ne işin var. Seni işe koydum berduş olma diye, sen sokaklarda dolaşıyorsun" diye bağırıp, genci tokatladı.

Kadına karşılık vermeyen genç ile kendisini darp eden kadın bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Çocuk dayak

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