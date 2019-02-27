Eve geç gelen gence sokakta meydan dayağı attı

Olay gece yarısı Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülere göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde iki genç ile karşılaşan bir kadın kaldırım üzerinde bir genci uzun süre darp etti. "Bu saate kadar sokaklarda ne işin var. Seni işe koydum berduş olma diye, sen sokaklarda dolaşıyorsun" diye bağırıp, genci tokatladı.
Kadına karşılık vermeyen genç ile kendisini darp eden kadın bir süre sonra bölgeden ayrıldı.
(İHA)
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