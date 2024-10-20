MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eve polis çağırmıştı! Umut Akyürek'in kızı Melek'e ne oldu? Polis geldikten sonra...

Eve polis çağırmıştı! Umut Akyürek'in kızı Melek'e ne oldu? Polis geldikten sonra...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.10.2024 09:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umut Akyürek, geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak kızından korktuğunu, bu sebeple kendisini odaya kilitlediğini açıklamıştı. Akyürek ile Oktay Ertuğrul'un madde bağımlısı ve psikolojik sorunlar yaşadığı kızları Melek Bal'ın son durumu merak ediliyordu. İşte polis geldikten sonra yaşananlar...

Eve polis çağırmıştı! Umut Akyürek'in kızı Melek'e ne oldu? Polis geldikten sonra...

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile gündeme geldi.

Akyürek, kızının öleceğini veya birini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getirerek eşine bıçakla saldırdığını, kendisini iki kez darp ettiğini söylemişti.

"Ben şu an kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Çok büyük bir kriz yaşıyor" diyen Umut Akyürek devamında "Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda, hiçbir şey olmuyor. Polisler gelip dil döküyor, en fazla nezarethane de ifade alınıyor. Bununla ilgili bir çözüm olamıyor" demişti.

Melek Bal ise kelepçeli halini paylaşınca kendine verdiği zarar ortaya çıkmıştı. Kolları façalı olan Melek Bal polis geldikten sonra hastaneye yatırıldı. Kızları için geçtiğimiz gün yardım isteyen şarkıcı, "Hastanede ama şu an çözüm değil. Rehabilite merkezine ihtiyacı var, onu araştırıyoruz. 1-2 yerle iletişime geçtik. Psikiyatri hastalarıyla yatıyor şu an. Devlet hastanesinde şu an rehabilitasyon merkezi yok maalesef..." dedi.

Ekran görüntüsü 2024-10-20 093911

Kızının tedavi görmek istediğini belirten ünlü iism, "Tabii ki istiyor. Kimyasal madde etkisi vücutta, sıkıntılı durum. Alkol, sigara ve internet bağımlılığı gibi... Kızımızı Allah'ın izniyle kurtaracağız" diye konuştu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Umut Akyürek
En Çok Okunan Haberler
CHP skandala böyle göz yummuş

CHP skandala böyle göz yummuş

Tüm şehir onun sayesinde iki kat iş yapıyor! Nüfus bile arttı

Tüm şehir onun sayesinde iki kat iş yapıyor! Nüfus bile arttı

Tahliye partisinde tepki çeken görüntüleri böyle savundu! "Ayaklarının altını bile..."

Tahliye partisinde tepki çeken görüntüleri böyle savundu! "Ayaklarının altını bile..."

Taksim'in göbeğinde Türk bayraklı duygu sömürüsü! Vatandaşların dikkatini çekti: 3 kadın suç üstü yakalandı

Taksim'in göbeğinde Türk bayraklı duygu sömürüsü! Vatandaşların dikkatini çekti: 3 kadın suç üstü yakalandı

"Sonsuz vergi döngüsü" skeci çok konuşuldu! Sosyal medyada yorum yağdı

"Sonsuz vergi döngüsü" skeci çok konuşuldu! Sosyal medyada yorum yağdı

'Hasan ölü satıyorlar Hasan' Vicdan yoksunu bebek katillerinin kan donduran yazışmaları: Ex olsun Galatasaray'ın maçı var

'Hasan ölü satıyorlar Hasan' Vicdan yoksunu bebek katillerinin kan donduran yazışmaları: Ex olsun Galatasaray'ın maçı var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.