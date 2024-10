Eve polis çağırmıştı! Umut Akyürek'in kızı Melek'e ne oldu? Polis geldikten sonra...

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile gündeme geldi.

Akyürek, kızının öleceğini veya birini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getirerek eşine bıçakla saldırdığını, kendisini iki kez darp ettiğini söylemişti.

"Ben şu an kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Çok büyük bir kriz yaşıyor" diyen Umut Akyürek devamında "Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda, hiçbir şey olmuyor. Polisler gelip dil döküyor, en fazla nezarethane de ifade alınıyor. Bununla ilgili bir çözüm olamıyor" demişti.

Melek Bal ise kelepçeli halini paylaşınca kendine verdiği zarar ortaya çıkmıştı. Kolları façalı olan Melek Bal polis geldikten sonra hastaneye yatırıldı. Kızları için geçtiğimiz gün yardım isteyen şarkıcı, "Hastanede ama şu an çözüm değil. Rehabilite merkezine ihtiyacı var, onu araştırıyoruz. 1-2 yerle iletişime geçtik. Psikiyatri hastalarıyla yatıyor şu an. Devlet hastanesinde şu an rehabilitasyon merkezi yok maalesef..." dedi.

Kızının tedavi görmek istediğini belirten ünlü iism, "Tabii ki istiyor. Kimyasal madde etkisi vücutta, sıkıntılı durum. Alkol, sigara ve internet bağımlılığı gibi... Kızımızı Allah'ın izniyle kurtaracağız" diye konuştu.