Everest nerede, hangi ülkede? Everest dağının yüksekliği kaç metre?

Büyüleyici bir güzelliğe sahip olan ve "Dağların Ana Tanrıçası" anlamına gelen Everest, dünyanın en yüksek dağı olarak biliniyor. Birçok kişinin ulaşma hayali kurduğu Everest zirvesine her yıl binlerce dağcı tırmanıyor. "Everest zirvesi nerede?, "Everest Dağı nerede, hangi ülkede?" gibi sorularınızın cevaplarını sizin için derledik. İşte tüm ayrıntılarıyla Everest Dağı... Everest Nerede? Dünyanın en yüksek noktası olan Everest, Çin ile Nepal arasında yer alıyor. Dağcılar ve gezip görmeyi seven insanlar tarafından büyük ilgi gören Everest, 28 derece kuzey enlemi ve 87 derece doğu boylamı üzerinde konumlanmış. Everest Dağı Nerede? Deniz seviyesinden 8.848 metre yükseklikte olan Everest Dağı, Çin ile Nepal arasındaki sınırı aşıyor ve Himalayalar'ın Mahalangur bölümünde yer alıyor. Himalayalar'da konumlanmış olan Everest Dağı, kuzeydoğudaki Tibet platosundan tam olarak görünüyor. Çin ile Nepal arasındaki sınırda yer alan Everest Dağı'nın keşfinin, 1830 ile 1843 yılları arasında Hindistan'da görev yapan İngiliz araştırmacı George Everest tarafından yapıldığı biliniyor.

Everest Tepesi Nerede? Güneyinde Nepal, kuzeyindeyse Çin bulunan Everest Tepesi, 8.848 metre yüksekliğinde bir dağ olarak bilinir. Çin ile Nepal arasındaki sınırda yer aldığı bilinen Everest Tepesi, Çin sınırları içinde konumlanıyor. Üç taraflı bir piramit şeklinde olan Everest Tepesi, Çin sınırları içinde yer alıyor. Tırmanış sürecinde konaklama için dağın hem güneyinde hem de kuzeyinde kamp alanları bulunuyor. Ancak hem tırmanış için daha konforlu hem de manzarası daha güzel olduğu için güneydeki kamp alanı daha çok tercih ediliyor. Büyüleyici güzelliği ve manzarasıyla baş döndüren Everest Tepesi ne yazık ki dağa gelen kişilerin atıklarını orada bırakması sebebiyle oldukça kirli. 50 bin ton çöplük bulunduğu ve dünyanın en kirli dağı olduğu biliniyor. Himalayalar sisteminde bulunan Everest Dağı, bu sistemdeki dokuz adet zirveden biri olarak biliniyor. Dağın üzerindeki buzullardan dolayı şekli piramide benzetiliyor. Everest Tepesine ulaşmak için 18 adet resmi tırmanış yolu var. Zirveye ilk ulaşan kişiyse 29 Mayıs 1953 tarihinde tırmanışı gerçekleştiren Sir Edmund Hillary.