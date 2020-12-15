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Everest nerede, hangi ülkede? Everest dağının yüksekliği kaç metre?

Ali Gövel Ali Gövel 15.12.2020 14:33 | Son Güncelleme:
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Everest nerede, hangi ülkede? Everest dağının yüksekliği kaç metre?

İçindekiler

  • Everest Nerede?
  • Everest Dağı Nerede?
  • Everest Tepesi Nerede?
  • Everest Yüksekliği Nedir?
  • Everest Filmi Nerede Çekildi?
  • Everest Ne Demek?

Dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest Dağı, büyüklüğü ve muhteşem manzarasıyla doğa tutkunlarını kendine çekmeyi başarıyor. Filmlere ve efsanelere konu olan Everest Dağı'na binlerce dağcının tırmanış yaptığı biliniyor. Peki, Everest nerede? Everest Dağı'nı ne kadar yakından tanıyoruz? İşte Everest Dağı ile ilgili detaylar...

Büyüleyici bir güzelliğe sahip olan ve "Dağların Ana Tanrıçası" anlamına gelen Everest, dünyanın en yüksek dağı olarak biliniyor. Birçok kişinin ulaşma hayali kurduğu Everest zirvesine her yıl binlerce dağcı tırmanıyor. "Everest zirvesi nerede?, "Everest Dağı nerede, hangi ülkede?" gibi sorularınızın cevaplarını sizin için derledik. İşte tüm ayrıntılarıyla Everest Dağı...

Everest Nerede?

Dünyanın en yüksek noktası olan Everest, Çin ile Nepal arasında yer alıyor. Dağcılar ve gezip görmeyi seven insanlar tarafından büyük ilgi gören Everest, 28 derece kuzey enlemi ve 87 derece doğu boylamı üzerinde konumlanmış.

Everest Dağı Nerede?

Deniz seviyesinden 8.848 metre yükseklikte olan Everest Dağı, Çin ile Nepal arasındaki sınırı aşıyor ve Himalayalar'ın Mahalangur bölümünde yer alıyor. Himalayalar'da konumlanmış olan Everest Dağı, kuzeydoğudaki Tibet platosundan tam olarak görünüyor. Çin ile Nepal arasındaki sınırda yer alan Everest Dağı'nın keşfinin, 1830 ile 1843 yılları arasında Hindistan'da görev yapan İngiliz araştırmacı George Everest tarafından yapıldığı biliniyor.

Everest Tepesi Nerede?

Güneyinde Nepal, kuzeyindeyse Çin bulunan Everest Tepesi, 8.848 metre yüksekliğinde bir dağ olarak bilinir. Çin ile Nepal arasındaki sınırda yer aldığı bilinen Everest Tepesi, Çin sınırları içinde konumlanıyor. Üç taraflı bir piramit şeklinde olan Everest Tepesi, Çin sınırları içinde yer alıyor.

Tırmanış sürecinde konaklama için dağın hem güneyinde hem de kuzeyinde kamp alanları bulunuyor. Ancak hem tırmanış için daha konforlu hem de manzarası daha güzel olduğu için güneydeki kamp alanı daha çok tercih ediliyor.

Büyüleyici güzelliği ve manzarasıyla baş döndüren Everest Tepesi ne yazık ki dağa gelen kişilerin atıklarını orada bırakması sebebiyle oldukça kirli. 50 bin ton çöplük bulunduğu ve dünyanın en kirli dağı olduğu biliniyor. Himalayalar sisteminde bulunan Everest Dağı, bu sistemdeki dokuz adet zirveden biri olarak biliniyor. Dağın üzerindeki buzullardan dolayı şekli piramide benzetiliyor.

Everest Tepesine ulaşmak için 18 adet resmi tırmanış yolu var. Zirveye ilk ulaşan kişiyse 29 Mayıs 1953 tarihinde tırmanışı gerçekleştiren Sir Edmund Hillary.

Everest Yüksekliği Nedir?

"Everest kaç metre?" gibi sorulara da yeri gelmişken yanıt verelim. Everest Dağı'nın yüksekliğinin deniz seviyesinden itibaren 8.848 metre olduğu biliniyor. Everest'in yüksekliği, 1955 yılında Hintli bir ekip tarafından ölçüldü ve 1975 yılında Çinli bir ekip tarafından doğrulandı. Ancak plakaların hareketinden dolayı bu yükseklik her yıl 4 milimetre olarak artış gösteriyor.

Everest Dağı'nın yüksekliğinden ötürü dağ üzerinde hiçbir yaban hayatına rastlanmıyor. Çünkü bu yükseklik düşük basınç ve seyrek oksijen oluşturuyor, bu da yaban hayatına engel oluyor. Tırmanan kişilerin de basın düşüklüğü ve rakım yükseldikçe oluşan saf oksijen sebebiyle oksijen kullanmaları gerektiği biliniyor. Ancak hiçbir canlıya yaşam alanı olamayan bu dağda, yalnızca siyah sıçrayabilen örümcekleri yaşıyor. Bu örümcekler ise 22.000 feet yüksekliğe kadar yaşayabiliyor.

Everest Filmi Nerede Çekildi?

2015 yılında gösterime giren ve yönetmenliğini Baltasar Kormakur'un yaptığı Everest filmi, Nepal'de Everest’in uzantılarında ve Nepal haricinde İtalyan Alplerinde, Roma’daki Cinecittà ve İngiltere’deki Pinewood Stüdyoları’nda çekilmiş. Filmdeki tepe görüntülerin çekimi de stüdyoda yeşil perde kullanılarak yapılmış. Film iki dağcı takımının gerçek hikayesinden esinlenerek çekilmiş.

Film, 1996 yılında Everest zirvesine tırmanan ve iniş sürecinde fırtına yüzünden ölüm kalım savaşı veren dağcıların hikayesini işliyor. Filmin baş rollerinde ise Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes ve Jason Clarke gibi isimleri görüyoruz.

Everest Ne Demek?

Tam 55 milyon yıl önce Hint plakası ile Avrupa - Asya plakasının çarpışması sonucu ortaya çıkan Everest,"Dağların Ana Tanrıçası" anlamına geliyor. Tibetçe adı olan Chomolungma ise "Dünyanın Tanrıça Annesi" ya da "Vadi Tanrıçası" anlamlarına geliyor. Sanskritçe adıysa Sagarmatha, "Cennetin Zirvesi" anlamına geliyor.

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