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'Evet- Hayır' yarışmasının unutulmaz ismiydi... Ünlü sunucu Erkan Yolaç'tan kötü haber! Eşi duyurdu

27.10.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Evet- Hayır' yarışması ile tanınan 87 yaşındaki Erkan Yolaç’tan kötü haber geldi. Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç eşinin on gündür yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Erkan Yolaç'ın hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl merak konusu oldu. İşte Erkan Yolaç'ın hastalığı hakkında detaylar...

'Evet- Hayır' yarışmasının unutulmaz ismiydi... Ünlü sunucu Erkan Yolaç'tan kötü haber! Eşi duyurdu

TRT'de yayınlanan "Evet-Hayır" yarışmasıyla hafızalara kazınan Erkan Yolaç'ın eşi kötü haberi verdi. Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk eşi Erkan Yolaç'ın yoğum bakımda olduğunu açıkladı.

Erkan Yolaç'ın 10 gündür yoğun bakımda olduğunu açıklayan Asuman Yolaç, sunucunun zatürresinin nüksettiğini, belirli aralıklarla yoğun bakıma girdiği ancak bilincinin yerinde olduğunu söyledi.

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ERKAN YOLAÇ NEDEN YOĞUN BAKIMDA?

Erkan Yolaç'ın 9 Temmuz'da korona virüsüne yakalandığını belirten Asuman Yolaç, "Zatürresi nüksetti. Ara ara yoğun bakıma giriyor, çıkıyor. Tedavi sırasında ‘Akciğerlerde bir mantar mikrobu oluştu ama tehlikeli olmayan bir şey’ dediler. Bilinci yerinde, sohbet ediyoruz. Çok sağlam bünyesi varmış. İnşallah aramıza dönecek" ifadelerini kullandı.

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ERKAN YOLAÇ'IN HASTALIĞI

Erkan Yolaç, torununun doğumu için Amerika'ya gitmişti. Ünlü isme burada zatürre teşhisi konulmuştu. Yüksek ateş sebebiyle bilincini kaybeden Yolaç, hemen hastaneye kaldırılmıştı.

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