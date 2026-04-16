Evi alan adanın da sahibi oluyor: Dünyanın "en yalnız evi"! İstanbul'da apartman dairesi fiyatına İngiltere'de ada

Çat kapı gelen akraba ya da komşu dırdırından sıkıldınız mı? Bu ev tam sizlik! İngiltere’de bir adada yer alan ve “en yalnız ev” adını alan mülk için satış bedeli belli oldu. Bu adada sadece 3 kişi yaşıyor ve tekne dışında bir ulaşım aracı bulunmuyor. Yaklaşık 38 milyon TL'lik bu fırsat İstanbul'da ortalama bir apartman dairesiyle aynı fiyata satılıyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’de “en yalnız ev” olarak anılan sıra dışı bir mülk satışa çıktı. Tam 925 bin sterlin (yaklaşık 38 milyon TL) fiyatla alıcı bekleyen iki odalı ev, beraberinde 1.546 dönümlük devasa bir adayı da sunuyor. Üstelik en yakın komşu, başka bir adada.

İskoçya açıklarındaki Soay Adası’nda yer alan bu izole ev, doğayla baş başa kalmak isteyenler için adeta biçilmiş kaftan. Adanın en dikkat çeken özelliği ise nüfusunun yok denecek kadar az olması. 2022 verilerine göre bölgede yalnızca 3 kişi yaşıyor.

Adanın konforuna ve ayrıcalığına ödenilen meblağ ile o parayla neler yapılabileceğini kıyaslamaya kalkarsak işler biraz daha garipleşiyor. Çünlü İstanbul Bağdat Caddesi'nde dublex ev fiyatına İngiltere'de ada almanın mümkün olduğu ortaya çıkıyor.

SADECE TEKNE İLE ULAŞIM

Bu sıra dışı eve ulaşım ise oldukça zahmetli. Adaya sadece Skye Adası’ndaki Elgol köyünden kalkan teknelerle gidilebiliyor. Yani günlük şehir hayatından tamamen kopmak isteyenler için ideal bir kaçış noktası.

TEK KOMŞUNUZ HAYVANLAR

Adada insanlardan çok hayvanlar yaşıyor. Kızıl geyikler ve binlerce yıldır bölgede bulunan Soay koyunları, adanın gerçek sahipleri gibi. Hatta adanın adı bile Eski Nors dilinde “Koyun Adası” anlamına geliyor.

EV KONUMUYLA HARİKA

Doğal göletleri (loch) ile ünlü ada, özellikle alabalık avı yapmak isteyenler için eşsiz bir ortam sunuyor. Ayrıca doğal limanı sayesinde yelken tutkunları için de oldukça cazip.

Satışı gerçekleştiren emlak şirketi, evin tamamen yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Geleneksel taş ve arduvazdan yapılan 1,5 katlı yapı; alt katta iki oturma alanı, üst katta ise iki yatak odası ve bir banyodan oluşuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bebeğini 3 ay göremedi! “Et yiyen bakteri” hayatını kabusa çevirdiBebeğini 3 ay göremedi! “Et yiyen bakteri” hayatını kabusa çevirdi
Doktorlar 6 ay ömür biçmişti: Hastalıkla 7 senedir savaşıyor!Doktorlar 6 ay ömür biçmişti: Hastalıkla 7 senedir savaşıyor!

En Çok Okunan Trend Haberler
Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

İnfial yaratan paylaşımlar! Emniyet güçleri harekete geçti

İnfial yaratan paylaşımlar! Emniyet güçleri harekete geçti

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

