Evi alan adanın da sahibi oluyor: Dünyanın "en yalnız evi"! İstanbul'da apartman dairesi fiyatına İngiltere'de ada

İngiltere’de “en yalnız ev” olarak anılan sıra dışı bir mülk satışa çıktı. Tam 925 bin sterlin (yaklaşık 38 milyon TL) fiyatla alıcı bekleyen iki odalı ev, beraberinde 1.546 dönümlük devasa bir adayı da sunuyor. Üstelik en yakın komşu, başka bir adada.

İskoçya açıklarındaki Soay Adası’nda yer alan bu izole ev, doğayla baş başa kalmak isteyenler için adeta biçilmiş kaftan. Adanın en dikkat çeken özelliği ise nüfusunun yok denecek kadar az olması. 2022 verilerine göre bölgede yalnızca 3 kişi yaşıyor.

Adanın konforuna ve ayrıcalığına ödenilen meblağ ile o parayla neler yapılabileceğini kıyaslamaya kalkarsak işler biraz daha garipleşiyor. Çünlü İstanbul Bağdat Caddesi'nde dublex ev fiyatına İngiltere'de ada almanın mümkün olduğu ortaya çıkıyor.

SADECE TEKNE İLE ULAŞIM

Bu sıra dışı eve ulaşım ise oldukça zahmetli. Adaya sadece Skye Adası’ndaki Elgol köyünden kalkan teknelerle gidilebiliyor. Yani günlük şehir hayatından tamamen kopmak isteyenler için ideal bir kaçış noktası.

TEK KOMŞUNUZ HAYVANLAR

Adada insanlardan çok hayvanlar yaşıyor. Kızıl geyikler ve binlerce yıldır bölgede bulunan Soay koyunları, adanın gerçek sahipleri gibi. Hatta adanın adı bile Eski Nors dilinde “Koyun Adası” anlamına geliyor.

EV KONUMUYLA HARİKA

Doğal göletleri (loch) ile ünlü ada, özellikle alabalık avı yapmak isteyenler için eşsiz bir ortam sunuyor. Ayrıca doğal limanı sayesinde yelken tutkunları için de oldukça cazip.

Satışı gerçekleştiren emlak şirketi, evin tamamen yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Geleneksel taş ve arduvazdan yapılan 1,5 katlı yapı; alt katta iki oturma alanı, üst katta ise iki yatak odası ve bir banyodan oluşuyor.