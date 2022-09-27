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Evi boyatırken kavga etmişlerdi! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Meltem'i bir aylık eşiyle barıştı

27.09.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir ay önce evlenen Burcu Binici ile rapçi Tankurt Manas taşınma sürecinde tartışıp ayrılık kararı almıştı. Evliliklerinde krizi çözen çift barıştı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Meltem'i sosyal medyadan eşiyle pozunu da paylaştı.

Evi boyatırken kavga etmişlerdi! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Meltem'i bir aylık eşiyle barıştı

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekrana dönen ve Meltem karakterine hayat veren Burcu Binici yaklaşık bir ay önce Tankurt Manas ile apar topar evlenerek herkesi şaşırtmıştı. Ancak çift taşınma sürecinde gerilmiş ve kavga ederek küsmüştü.

Birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakan ikili, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da silmişti.

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İkili ayrılığa dayanamadı. Burcu Binici sosyal medyadan eşiyle pozunu paylaşarak barıştıklarını duyurdu. Hal böyle olunca silinen pozlarda profile geri döndü.

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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Meltem'i açıklamasında "İyiyiz merak etmeyin kocaman bir nazar boncuğumuz oldu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Binici sosyal medya evlilik karakteri
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