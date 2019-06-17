Evin kedisini alıp götürdü, geri geldiklerinde kimse gözlerine inanamadı!

Muhtemelen bu gezegende, yaşamlarının bir noktasında kabus bir saç kesimi yaşamamış olan hiç kimse yoktur. Ancak bazı saç kesimleri diğerlerinden daha kötüdür ve bazen komik bile olabilir. Hele ki bu kesime kavuşan sevgili evcil hayvanınızsa. Oliver'ın başına gelen de tam olarak buydu.

Oliver, yakın zamanda kötü saç kesimi kurbanı olmuş ve İnternette viral hale gelmiş yakışıklı bir kedi. Twitter kullanıcısı Caitlin adlı bir kişi, Oliver’ın garip yeni görünüşüyle ilgili komik bir paylaşım yaptı.

Çoğu kişinin akordiyon ve benzeri şeylere benzettiği bu kedi, hızlı bir şekilde viral oldu. Hatta Oliver, artık kendi Instagram hesabına bile sahip.

Oliver, eve geldiğinde böyle görünüyordu.

Evin babası, evdekilere şaka yapmak için böyle bir şey yapmış.

Evdekilerin kaplan yelesi gibi kestirmek istedikleri Oliver'ın tüyleri resmen yeleden çok akordiyona benzetilmiş.

Oliver'ın bu görüntüsü sosyal medyada paylaşıldığı gibi viral olmuş.

Oliver, traş olmadan ise böyle görünüyormuş.

Bu görüntüsünden Oliver, mutlu mu bilinmez ama şimdiden ünlü bir kedi oldu.

Kendi Instagram hesabına sahip olan Oliver'ın bu görüntüsü birçok şeye benzetildi.

İnsanların Oliver'ı benzettiği o şeyler...



