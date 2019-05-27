Evine izinsiz giren kişinin onun için yaptığı şeyi görünce şoke oldu!

Siz evde yokken, tanımadığınız insanların eve girmesi hatta hırsızlık yapması bir kişinin karşılaşabileceği en kötü şeylerden biri. İnsan birkaç gün etkisinden çıkamıyor, bu olay tekrarlanacak diye tedirgin uyuyor ve uyanıyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Nate Roman'da eve geldiğinde, birinin eve zorla girdiğini fark etti. Evi dolaşırken hiçbir eşyanın çalınmadığını fark eden adam asıl şoku banyoya girdiğinde yaşadı.

Eve gizlice giren kişi, garip bir şekilde, tüm evi temizleyip, toplamış bir de banyodaki tuvalet kağıdının üzerine origamiden gül şekli yapıp bırakmış. Eve girdiği an temizlik kokusunu aldığını söyleyen Nate Roman, evi olduğundan temiz görünce polisi aradığını söyledi.

Yetkililer önce evi baştan aşağı taradı, kapıları kontrol etti. Komşularla da teker teker konuşan polis memurlar, kimsenin şüphe uyandıracak birini görmediklerini söyledi.

"Birkaç gün evde yatarken biraz tedirgin oldum. Birinin siz yokken evde olduğunu bilmek gerçekten can sıkıcı. Özellikle de evin temizlendiğini ve hiçbir şeyin çalınmadığını görünce insan çok garip hissediyor" diyen Nate, banyodaki tuvalet kağıdının üzerinde bulduğu gül şeklinin profesyonel birinin elinden çıkmış olabileceğini söyledi.