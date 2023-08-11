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  4. Evine yardımcı arıyor! Ebru Polat ödeyeceği parayı açıklayıp isyan etti

Evine yardımcı arıyor! Ebru Polat ödeyeceği parayı açıklayıp isyan etti

10.08.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazancı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ebru Polat takipçileriyle özel hayatına dair detayları paylaşıyor. Son olarak evine yardımcı arayan şarkıcı ödeyeceği parayı da açıklayarak isyan etti.

12 saatte 40 bin TL kazanmasıyla herkesi şoke eden Ebru polat gündemden düşmüyor.

Erotik pozlarıyla sık sık gündeme gelen Ebru Polat lüks yaşantısının yanında zaman zaman yapılan zamlara da isyan eden bir isim.

Ebru Polat son olarak yardımcı aradığını duyurup yaşadığı sıkıntıları anlattı. Şarkıcı aynı zamanda ödeyeceği parayı da açıkladı.

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Polat paylaşımında "2 ay önce yardımcı konusunda anlaştık 18 bin TL ödemesine kadar yaptım kadın asla düzgün yardımcı bulamadı. Evime saçma sapan tipleri gönderdi" diyerek isyan etti.

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