Evinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde, Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Uzun arkadaşıyla evinin önünde oturduğu sırada yanlarından geçen, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilden tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Uzun kanlar içinde yere yığıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri Uzun'u hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan İbrahim Uzun doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. İbrahim Uzun’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
(DHA)
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