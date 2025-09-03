Mynet Trend

Evinin vergisini ödemeyen Başbakan Yardımcısının istifası istendi! Kendini yolsuzluk soruşturmasına dahil ettirdi

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, 800 bin sterlinlik sahil dairesinin damga vergisini eksik ödediğini kabul etti. Vergi hatasından dolayı pişman olduğunu belirten Rayner, etik soruşturmaya dahil oldu ve istifayı düşündüğünü açıkladı.

Çiğdem Sevinç

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, 800 bin sterlin değerindeki sahil dairesinin damga vergisini tam olarak ödemediğini açıkladı. Rayner, avukatlarının kendisine, içinde bulunduğu şartlar nedeniyle yalnızca standart damga vergisi oranına tabi olduğunu söylediğini belirtti. Hatadan dolayı 'derinden' pişmanlık duyduğunu ve vergi uzmanlarına durumunu incelemeleri talimatını verdiğini söyledi.

KENDİNİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINA DAHİL ETTİ

The Guardian'ın haberine göre , Başbakan Yardımcısı şimdi kendisini Başbakan'ın etik danışmanına yönlendirdi ve yolsuzluk soruşturmasına dahil ettirdi.

40 BİN STERLİNLİK VERGİ

Hove'daki dairenin, Rayner'ın tek mülkü olarak sınıflandırılmasına rağmen ikinci bir ev olarak değerlendirilmesi ve daha yüksek bir damga vergisi oranına tabi olması nedeniyle ödenmeyen verginin 40 bin sterline kadar çıkabileceği belirtildi.

Ancak The Guardian'ın haberine göre vergi uzmanları, kendisinin veya çocuklarının vakıfta yararlanıcı olması durumunda evin sahibi olarak kabul edileceğini söyledi.

İSTİFAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Başbakan Yardımcısı Rayner, yanlış vergi tavsiyesi aldığını ve ailesiyle istifa hakkında konuştuğunu söyledi.

Rayner konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Gerçekten şoktayım çünkü her şeyi doğru yaptığımı düşünüyordum ve aldığım tavsiyelere güvendim ve yıkıldım çünkü her zaman kurallara uydum ve bunu yapmaktan her zaman gurur duydum.

Bu durum benim için yıkıcı ve bu gizli maddelerin konulmasının sebebi, kendi hatası olmaksızın savunmasız olan, hayatını değiştiren, ömür boyu süren rahatsızlıkları olan oğlumu korumaktı ve ben onun veya günlük hayatıyla ilgili herhangi bir şeyin bu düzeyde bir incelemeye tabi tutulmasını istemiyorum.'

MUHALEFET GÖREVDEN ALINMAMASINI SORDU

Yaşananların ardından muhalefet lideri Kemi Badenoch, bugün Parlamento'da Başbakanlık Soru-Cevap oturumunda Rayner'ın neden görevden alınmadığını sordu.
Başbakan Sir Keir Starmer, yardımcısının 'durumunu açıklamak için elinden gelenin fazlasını yaptığını' ve hatta şeffaf olmak için 'oğluyla ilgili gizlilik kararının kaldırılması için mahkemeye başvurduğunu' söyleyerek Rayner'e sahip çıktı.

Başbakan Keir, 'Başbakan yardımcısının yanında oturmaktan gurur duyuyorum' ifadelerini kullandı.

