Evinizi yanınızda götürmeye ne dersiniz? Türkiye’nin en iyi karavan kampları!

Kaya Camping Caravaning Alanından Gezilecek Yerler

Göreme Açık Hava Müzesine oldukça yakın olan kamp alanından hediyelik eşya ve halı dükkanlarına gidilir. El Nazar Kilisesi ve Tokalı Church tarihi noktalara da kamp alanından ulaşım kolaydır.

Kaya Camping Caravaning Müşteri Yorumları

Sessiz ve sakin bir tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihi olan kamp alanı için müşteriler; nezih ortam, güvenli, güzel yüzlü personel ifadelerine yer verilir. Evcil hayvanlarla tatil için mükemmel bir yer olduğunu söyleyen müşteriler rengarenk balonların geçişini izlemenin keyfini anlatıyorlar.

ARTVİN-KARAGÖL-ŞAVŞAT KARAGÖL KAMP ALANI



Fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olan Şavşat Karagöl Kamp alanı ücretsiz karavan kamp alanlarından bir tanesidir. Keşfedilmemiş karavan kamp alanları arasında yer alan Şavşat Karagöl Kamp alanı hem yaz hem de kış aylarında yemyeşil bir manzara sunuyor. Kış aylarında karavan tatili yapmak isteyenlerin yolların kapanması ve yabani hayvanlar nedeniyle dikkatli olması gerekir. Kamp alanında ortak kullanım için tuvalet ve çeşmeler bulunur.

Artvin Karavanla Kaç Saat Sürer?