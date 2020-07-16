Evinizi yanınızda götürmeye ne dersiniz? Türkiye’nin en iyi karavan kampları!

Karavan genellikle tutkunu olanların tercih ettiği bir seyahat şekli olarak karşımıza çıkar. Karavan tatilinde bütün evini yanında götürme şansına sahip olanlar doğayla iç içe, yıldızlar ve parlak bir gökyüzünün altında, kamp ateşinin etrafında, ay ışığının aydınlattığı bir ortamda keyifli zaman geçirirler. Ancak tüm dünyanın geçirdiği zor günler karavan tatilini tercih edenlerin sayısını arttı. Son günlerde karavan kampı her şey dahil beş yıldızlı otellerin tahtını sallamaya hazırlanıyor.
Koronavirüs pandemisinin tatilini gölgelemesini istemeyenler şimdiden en iyi karavan alanlarını araştırmaya başladı bile. Karavanına atlayarak tatil yapmak isteyenlerin “karavan kamp yeri ve fiyatları nelerdir? Türkiye’deki en iyi karavan kamp alanları hangisidir? Ücretsiz karavan kamp alanları var mıdır? Karavanla kamp yapılabilecek yerler neresidir?” sorularına cevap bulmak için detaylı bir yazı hazırladık. Ailecek sosyal mesafe şartlarına uyabileceğiniz, hijyen kurallarını kendinizin belirlediği bir tatile hazır mısınız? Kemerlerinizi bağlayın ve rotanızı hazırlayın. Karşınızda ülkemizin en iyi karavan tatil yerleri…
Azmakbaşı Kamp alanı Akbük koyunun hemen yanında yer alıyor. Karia ve Keramos kentlerine yakın olan kamp alanı ekolojik köy konseptini yaşayabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Karavanı olmayanlar için bungolov ve çadır imkanı da sunan kamp alanında karavanla konaklama fiyatları kişi 50 TL’den başlıyor.
Azmakbaşı Kamp alanı karavanla konaklama fiyatları; 1 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında konaklama yapacaklar için kişi başı 50 TL, 3 Temmuz-6 Eylül arasında karavanla tatilin keyfini çıkartmak isteyenler ise kişi başı 60 TL olarak belirlenmiştir. Sezon olarak tabir edilen 7 Eylül ve Ekim ayında ise kişi başına 50 TL olarak ücretlendirme yapılmıştır. Bayram tatilinde karavanla yola çıkanlar bu alanda durduklarında kişi başına 60 TL ödeme yaparlar.
Muğla’nın en güzel yerlerinden biri olan Azmakbaşı Kamp alanında laptop ve telefon şarjı kullanımı misafirler için ücretsizdir. Elektrik hattı çekmek veya harici elektrik kullanmak isteyenleri ise ünite başına günlük 20 TL ödeme yapması istenir.
Ortak kullanım olarak değerlendirilen masa ve sandalyeler, duş ve tuvalet ile su doldurma alanları ücretsizdir. Misafirlerin kullanımı için ortak buzdolabı, elektrik max 5A ve Wifi 16MBit hiçbir ücret alınmadan hizmete sunulmuştur.
Denizin tadına varmak isteyenler ise; 3 dakika uzaklıktaki Akbük Koyu’na ulaşabilirler. Kamp alanın çevresinde ise deniz manzarasını seyredebileceğiniz restoranlarda bulunur.
Azmak Kamp alanını ziyaret edenlerin yorumları genellikle olumlu olurken özellikle COVID-19 döneminde temizlik ve hijyen detaylarına dikkat çekiliyor.
Olympos Beydağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan kamp alanı karavan tatili yapmak isteyenlerin ilk tercih ettiği yerlerden bir tanesidir. Çam ve portakal ağaçlarının içine yerleştirilen kamp alanı karavanı olmayanlar için çadır ve bungalov hizmeti sunar. Çıralı Kamp alanı karavanla konaklama fiyatları günlük 100 TL olarak belirlenmiştir. Ortak kullanıma tabi olan tuvalet, duş, elektrik, su, buzdolabı, masa ve sandalye ücretsiz bir şekilde müşterilere verilir.
Kamp alanın Çıralı Köyü’nün sonunda ve Karaburun lokasyonunda bulunur. Dünyaca ünlü Likya yolunun üzerinde yer alan Çıralı Kamp denize 100-150 metre uzaklıktadır.
Çıralı Kamp alanı doğal ve antik güzelliğinin tam ortasındadır ve Phaselis ile Yanartaş’a oldukça yakındır. Antik çağlardan kalan güzellikleri görmek ise oldukça kolaydır.
Çıralı Kamp alanını ziyaret edenlerin yorumlarında oldukça sıcak ve samimi bir yer olduğunun altını çizilirken ailecek gidebilecek bir kamp imkanı sunduğu söyleniyor.
Hisarönü Mevkiisi’nde bulunan Çubucak Orman Kampı çadır-karavan konaklama ve günü birlik piknik alanları hizmeti sunar. Datça yolu üzerinde bulunan Çubucak Orman Kampı doğanın tam ortasında benzersiz bir tatil imkanı sunar.
Çubucak Orman Kampı karavan yeri ücreti 70 TL’dir. Karavan yeri 4 kişilik olarak tahsis edilir. 4 kişiden fazla yapılacak konaklamalar için kişi başı 17.5 TL ek ücret alınır. 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında sezonluk karavan yeri fiyatı ise; 10 bin TL olarak belirlenir.
Çubucak Kamp alanından yürüyüş mesafesinde Marmaris Marina, Sedir Adası, Dalya, Dans Eden Fıskiyeler, Dalyan Nehri, Rhodes, Marmaris Müzesi ve İncekum Plajı ziyaret edilebilir.
Marmaris’e gidenlerin mutlaka uğraması gereken bir yer olduğunu söyleyen müşteri yorumlarında “manzaraya karşı mangal yakın” tavsiyesi veriliyor.
Tatilin sadece denizden ibaret olmadığını düşünenler için Kapadokya doğal güzellikleri ile bulunmaz bir yerdir. Yaz sezonun açılmasıyla beraber Kaya Camping Caravaning fiyatları kişi başı 55 TL’ye kadar düşürülmüştür. Göreme bölgesinde konumlandırılan kamp alanı ortak kullanım için bir otellere taş çıkartacak bir havuza sahip. Ücretsiz Wifi ve çamaşır yıkama hizmeti sunan kamp alanından kafanızı kaldırdığınızda balonları görebilirsiniz.
Göreme Açık Hava Müzesine oldukça yakın olan kamp alanından hediyelik eşya ve halı dükkanlarına gidilir. El Nazar Kilisesi ve Tokalı Church tarihi noktalara da kamp alanından ulaşım kolaydır.
Sessiz ve sakin bir tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihi olan kamp alanı için müşteriler; nezih ortam, güvenli, güzel yüzlü personel ifadelerine yer verilir. Evcil hayvanlarla tatil için mükemmel bir yer olduğunu söyleyen müşteriler rengarenk balonların geçişini izlemenin keyfini anlatıyorlar.
Fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olan Şavşat Karagöl Kamp alanı ücretsiz karavan kamp alanlarından bir tanesidir. Keşfedilmemiş karavan kamp alanları arasında yer alan Şavşat Karagöl Kamp alanı hem yaz hem de kış aylarında yemyeşil bir manzara sunuyor. Kış aylarında karavan tatili yapmak isteyenlerin yolların kapanması ve yabani hayvanlar nedeniyle dikkatli olması gerekir. Kamp alanında ortak kullanım için tuvalet ve çeşmeler bulunur.
Şavşat Karagöl Kamp müşteri yorumlarında doğayla baş başa olmak isteyenlerin tercih etmesi ve yolunun biraz sıkıntılı olduğu vurgulanıyor.
İzmir’in sevimli ilçelerinden biri olan Eski Foça’nın en uç kısmında bulunan İngiliz Burnu tamamen deniz kenarında karavan yapmak isteyenlere cevap oluyor. Ücretsiz karavan alanlarından biri olan İngiliz Burnu’ndan sahil kasabasının yer noktasına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kamp alanında ortak kullanım için tuvalet, duş ve oturma yerleri tahsis edilir.
Ailecek piknik yapmak için harika bir yer olduğu söylenen İngiliz Burnu Kamp alanı için müşteriler “geceden gelin çok kalabalık oluyor” uyarısı yapıyor. Foça’nın muhteşem gün batımı manzarasını izlemek isteyenler için huzurlu bir yer olduğunun da altı çizilir.
Salda Gölü Tabiat Parkı içinde günü birlik karavan kullanım alanı ve çadır kampı yerleri bulunur. Türkiye’nin turkuaz rengiyle Maldivlere taş çıkartan yeri Salda Gölü’nün harika güzelliği karşısında benzersiz bir deneyime imza atabilirsiniz. Konaklama için Doğanbaba Plajı ve belediye kamp alanı tercih edilebilir.
Karavanla kamp yapmak isteyenlerin ilk aklına gelen noktalardan biri Yedigöller bölgesidir. Tüm sakinliği ve huzuruyla sizi bekleyen Yedigöller Bolu’ya yaklaşık 42 km uzaklıkta bulunur. En çok sonbaharda tercih edilen bölgede Yedigöller Tabiat Parkı içerisinde karavanla konaklama yapılabilir. Bolu Yedigöller lokasyonunda karavan konaklama ücreti günlük 45 TL olarak belirlenmiştir.
Manzara ve ormanın güzelliğinden bahseden müşteriler ne yazık ki güvenlik konusunda olumsuz eleştiriler yaparlar. Ailecek kamp yapmak isteyenlerin yanında fener, mum ve lamba bulundurmasının yararlı olacağını vurgulayan müşteriler tamamen ormanda konaklama yapılmasının kimileri için ürpertici olduğunu söyler.
Kaz Dağları’nın eteklerinde eşsiz bir kamp deneyimi sizleri bekliyor. Deniz kenarında, zeytin ve incir ağaçlarının ortasında bulunan Gargara Doğal Tatil Kamp alanı karavan tatili için biçilmiş kaftandır. Kamp alanı içerisinde işletme tarafından tahsis edilen satranç, dama, tavla ve jenga gibi masa oyunlarını oynayabilirsiniz. Ümit Berberoğlu ile Derin Doku Masajı ile yoga aktivitelerine katılabilirsiniz.
Gargara Doğal Tatil Kamp alanında karavan konaklama ücretleri 15 Haziran-13 Eylül tarihleri arasında kişi başı 120 TL; 14 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında kişi başı 90 TL olarak kesinleşmiştir. Bayram tatillerinde ise fiyatlarda değişiklik söz konusu olur.
Kamp alanı doğal güzelliklere oldukça yakın bir noktada yer alır. Assos Antik Liman, Athena Tapınağı, Truva Antik Kendir, Zeus Altarı ve Yeşilyurt ile Adatepe Köylerine ulaşımı kolaydır. Afrodit kaplıcaları, Kaz Dağları Milli Parkı, Hasan Boğuldu, Mıhlı Şelalesi ve Şahindere Kanyonu ise günü birlik gidebilecek bir mesafededir.
Konfor ve hijyen açısından rahatlıkla tercih edebileceği söylenen kamp alanı için müşteriler tamamen aile ortamı tanımını kullanıyor. Zeytin ağaçlarının gölgesinde tatilin keyfini çıkartmak için mükemmel bir yer olduğu söylenen kamp alanın deniz manzarası da es geçilmiyor.
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