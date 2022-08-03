Evlatlık olduğunu biliyordu! Ama kraliyet ailesinden bir prenses olduğundan haberi yoktu

Küçük bir bebekken ABD'nin Batı Virginia eyaletindeki koruyucu ailesi tarafından evlat edinilen 46 yaşındaki Prenses Sarah Culberson, kraliyet ailesinden geldiği ve aslında bir prenses olduğu gerçeğinden tamamen habersizdi. Yetişkin olduğunda biyolojik ailesiyle iletişime geçtiğinde gerçekleri öğrenen kadın, duyduklarına inanamadı.

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Ne Sarah ne de onu evlat edinen ebeveynlerinin, onun aslında Batı Afrika'da bulunan Sierra Leone'deki bir kraliyet soyundan geldiğine ve İngiltere'deki Kraliçe ve Kraliyet Ailesi ile bağları olduğuna dair hiçbir fikri yoktu.

DEDEKTİF TUTTU

Annesinin onunla iletişime geçemeden çoktan vefat ettiğini öğrenen Culberson için geçmişinin ayrıntılarını öğrenmek zor ve yürek parçalayıcı oldu. Culberson, babasıyla iletişim kurmak konusunda isteksiz olmasına rağmen, 28 yaşındayken babasını Sierra Leone'de bulma umuduyla özel bir dedektif tuttu.

MUTLU OLDULAR

Bir mektup yazıp Maryland'e postalayan Culberson, biyolojik babasının orada olduğunu öğrendi ama bahsettikleri kişi onun amcasıydı. Onunla iletişime geçtiklerinde, bulunduğu için çok mutlu olduklarını söylediler ve ona "Kim olduğunuzu biliyor musunuz?" diye sordular.

ANLAM VEREMEDİ

Görünüşe göre, Culberson bir Kraliyet Ailesi'nin parçasıydı. Amcası ona, büyük babasının İngiltere Kraliçesi tarafından Barış Adaleti şövalyesi olduğunu açıkladı ve ona kendisinin yaşadıkları ülkede bir prenses olduğunu söyledi. Aldığı yanıt Culberson'ı sıktı. Amcasının söylediklerini anlamlandıramamıştı.

BABASIYLA TANIŞTI

Evlatlık verildikten sonra onunla nasıl iletişim kuracağını bilemese de, Culberson sonunda babası Joseph Konia Kposowa ile görüştü ve onunla tanışmaktan mutluluk duydu. ABD'de yetiştirilmesinin ne kadar harika olduğunu açıklarken babasına özür dileyecek bir şeyi olmadığına dair güvence verdi.

ŞİMDİ KRALİYET HAYATI YAŞIYOR

Sierra Leone'ye gelen prenses, "Karşılanmak ve sevilmek güzeldi. Çok muhteşemdi. Bana hayatımda bambaşka bir amaç verdi." dedi. 46 yaşındaki oyuncunun dans ve gösteriler içeren tam bir kraliyet karşılaması aldığı söylendi. Şimdi, yolculuğunu "@iamprincessc" adıyla belgelemek için Instagram'ı kullanan Culbertson, kraliyet hayatı yaşıyor ve yolculuğuna dair konuşmalar ve paylaşımlar yapıyor.



