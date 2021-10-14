Kraliyet Ailesi’nin birbirinden ilginç doğum kuralları! Yasaklara uymak zorundalar

Kraliyet Ailesi denildiğinde pek çok kişinin aklına kral ve kraliçenin etrafında dönen bir düzen gelir. Bu düzen aslında temelde yüzyıllardır devam eden kurallar çerçevesinde yürütülüyor. Özellikle özel durumlara ilişkin kurallar daha öncesinden belirleniyor. Düğün, cenaze, taç giyme töreni vb. önemli organizasyonların belirlenen kurallarda yürütülmesi gerekiyor. Kraliyet Ailesi üyesinin doğum yapması halinde bir dizi yasak onu bekliyor. İşte Kraliyet Ailesi’nin doğumlarda uyguladığı kurallar...

HALKA TAKDİM EDİLİR

Bebekler, halka doğumundan birkaç saat sonra takdim edilir. Yeni doğum yapan annenin bakımlı bir şekilde eşi ve bebeğiyle beraber halkı selamlaması gerekir. Bu takdim töreni sırasında ise kıyafet seçimlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Genellikle doğumdan sonra şişen ayak bileklerine rağmen anne kısa topuklu ayakkabı giyiyor.

‘BABY SHOWER’ GİBİ MODERN GELENEKLER YOK

Kesin bir kural olmamasına rağmen günümüzde uygulanan ‘Baby Shower (Hoş Geldin Bebek)’ partisi Kraliyet Ailesi içinde yapılmıyor. Amerikan geleneği olarak görülen bu parti sırasında genellikle bebeğin cinsiyeti öğreniliyor ve ona hediyeler veriliyor. Ancak Kraliyet Ailesi, hediye kabul etmesine rağmen cinsiyeti saklamayı tercih ediyor.

ODADA BİRDEN ÇOK EBE BULUNUYOR

Özellikle Orta Çağ’da Kraliyet Ailesi doğumları binlerce kişinin izlediği bir festival gibi yürütülüyordu. Ancak günümüzde bu gelenek biraz daha değişik bir şekilde işliyor. Erkek doktorlar getirilen bir kısıtlama olmamasına rağmen doğum sırasında 20’den fazla ebe yardımcı oluyor.

İSİM SEÇENEKLERİ KISITLI

Yeni doğan bebeklerin isimlerinin kraliyet soy ağacına bakılarak seçilmesi adettendir. Çocuk varislikten ne kadar uzaksa, aileler isim seçimlerinde o kadar özgürlerdir. Bunun yanında, halka açık etkinliklerde kraliyet üyeleri birbirlerine resmi isimleriyle hitap ederler.

DOĞUM RESMİ DUYURU İLE AÇIKLANIR

Kraliyet Ailesi’ne yeni bir üye katıldığında Buckingham Sarayı, saray doktorları tarafından imzalanmış resmi bir ifadeyi özel bir şövale üzerinde gösterir. Ayrıca insanlara ayrıntıları bir tellal anlatır. Bebeğin cinsiyetine göre London Eye ve Tower Bridge gibi yerler aydınlatılır. Tüm İngiltere eğer bebek kızsa pembeye, erkekse maviye bürünür.

TOP PATLATMA GELENEĞİ

Bir prens ya da prenses dünyaya geldiği zaman top patlatılması uzun yıllardır devam eden bir gelenektir. Örneğin, Prenses Charlotte doğduğunda Hyde Park'ta 41 top atışı yapıldı ve 13 librelik sahra topu patlatıldı. Silah selamına ek olarak, askerler Cardiff, Hillsborough ve Edinburgh kalelerinde atış yaptılar.

ÖZEL BATTANİYE

Söz konusu kraliyet bebekleri olduğunda, en küçük detaya bile dikkat edilir. Mesela bebeklerin ilk takdiminde gördüğümüz yün battaniyeler, 100 yılı aşkın süredir G.H.Hurt & Son isimli bir firma tarafından üretiliyor.

DOĞUMUN İKİZ OLMASI DURUMUNDA

Eğer kraliçe ikiz bebek doğurduysa anne rahminden ilk çıkan bebek tahtı devralacak bebek oluyordu. Kardeşinden sadece birkaç saniye geç doğan diğer bebek ise taht sıralamasında ikinci oluyordu.



