Evleneceksen Gel’in Apaçi Mustafa’sı son haliyle şaşırttı! Seda Sayan'ın programına damga vurmuştu

Yayınlandığı dönemde en çok izlenen yapımlardan biri olan Evleneceksen Gel programı Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunumu ile ekrana geliyordu. Yaptığı danslar ile programa damga vuran Mustafa Bilginer apaçi lakabı ile hafızalara kazındı. Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Apaçi Mustafa’nın son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

Evleneceksen Gel programı bir dönem Star TV'de bir dönem Show TV'de izleyici karşısına çıkmıştı. Dönemin sevilen evlendirme programına katılan Mustafa Bilginer, Evleneceksen Gel de damat adayı olarak yer alıyordu.

''Ben ne zaman evleneceğim?'' isyanıyla hafızalarda yer edinen Mustafa Bilginer dansları ile dikkat çekmiş ve Apaçi Mustafa lakabını almıştı.

Bir gelin adayını etkilemek için dans eden Apaçi Mustafa, sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Ekrana çıktığı dönemde Bağcılar’da ikamet ettiğini söyleyen Apaçi Mustafa'nın son halini görenler 'Mustafa hâlâ evlenemedin mi?'' ve ''Türk televizyonlarının en komik adamı da yaşlanmış'' gibi yorumlarda bulundu.



