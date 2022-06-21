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Evlenme hazırlığı yapanların evinde mutlaka bulunması gereken ürün önerileri

21.06.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik hazırlıkları sırasında en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri: ev için mutlaka alınması gereken eşyalar. İnternet üzerinde sıkça araştırılan bu konuya biz de detaylarıyla değinmek istedik. Yeni evinizi kurarken asla unutmamanız ve her evde mutlaka bulunması gereken eşyaları sizler için özenle belirledik. Eğer evlilik hazırlığına girişen biriyseniz sizin için hazırladığımız ürünleri inceleyebilirsiniz.

Evlenme hazırlığı yapanların evinde mutlaka bulunması gereken ürün önerileri

İçindekiler

  • 1. Şık ve kaliteli: Karaca Laurel 84 Parça Elegance Kutulu Çatal Kaşık Bıçak Takımı
  • 2. Uzun ömürlü olan Emsan Azure İndiksüyon Tabanlı 6 Parça Titanyum Çelik Tencere Seti
  • 3. Tiryakilere duyurulur: Korkmaz Kappa Çaydanlık Takımı
  • 4. Kahvesiz olmaz diyenlere: Serenk Definition Standlı 4 Parça Çelik Cezve Seti
  • 5. Asil ve şık: ACAR 3 Vakte Kadar 6 Renk Karışık Kahve Fincan Takımı
  • 6. En kırışık çamaşırlar karşısında bile güçlü: Philips Buhar Kazanlı Ütü
  • 7. Leziz yemekler hazırlamanızı sağlayan TEFAL Nutricook Plus Düdüklü Tencere
  • 8. Süper emiş gücü: Grundig HEPA Filtreli Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
  • 9. Mutfaktaki yardımcınız: Arzum Tostçu Delux Toprak Tost Makinesi
  • 10. Çok işlevi bulunan Philips Viva Collection Promix El Blenderi

Yaz mevsiminin gelmesi ile düğün sezonu da açılmış oldu. Yeni evlenecek kişilerin en çok araştırdığı ve özendiği konu, unutmadan mutlaka alınması gereken ev eşyaları oluyor. Özellikle mutfak gereçleri ve hayat kolaylaştıran küçük ev aletleri, yeni evleneceklerin alınacaklar listesinde başı çekiyor. Sizin için hazırladığımız liste ile evi oluşturan temel eşyaların dışında unutulmaması gereken ve çok işinize yarayacak olan küçük ev aletlerini hatırlatmak istedik. İşte detaylar!

1. Şık ve kaliteli: Karaca Laurel 84 Parça Elegance Kutulu Çatal Kaşık Bıçak Takımı

Evlenme hazırlığı yapanların evinde mutlaka bulunması gereken ürün önerileri

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Kendine has şık tasarımı sayesinde sofralarınızı süsleyen Karaca Laurel 84 Parça Elegance Kutulu Çatal Kaşık Bıçak Takımı, kaliteli ve kullanışlı yapısı ile adından söz ettirir. Her sofrayı davet şıklığına kazandıran ürün, toplam 84 parçadan oluşur. İçeriğinde 12 adet yemek kaşığı, 12 adet yemek çatalı, 12 adet yemek bıçağı, 12 adet tatlı kaşığı, 12 adet tatlı çatalı, 12 adet tatlı bıçağı ve 12 adet çay kaşığı bulunan set, tüm ihtiyacınızı karşılamaya aday. Ergonomik tasarımı sayesinde kolay tutuş sağlayan ürün, paslanmaz çelik malzeme ile üretildiği için uzun yıllar boyunca parlaklığını korur.

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2. Uzun ömürlü olan Emsan Azure İndiksüyon Tabanlı 6 Parça Titanyum Çelik Tencere Seti

Evlenme hazırlığı yapanların evinde mutlaka bulunması gereken ürün önerileri

Kapakları ile toplam 6 parçadan oluşan Emsan Azure İndüksiyon Tabanlı 6 Parça Titanyum Çelik Tencere Seti, kaliteli ve uzun ömürlü oluşu ile en çok tercih edilen modeller arasında bulunur. 14, 16 ve 18 cm boyutlara sahip olan tencereler, özellikle çekirdek ailelere yeterli gelecek boyutlara sahip. Ergonomik ve çok kullanışlı olan tencerelerde kullanılan paslanmaz çelik malzeme, uzun yıllar boyunca dayanıklılığını korur. Bu sayede ürün, mutfaktaki vazgeçilmeziniz olmaya devam eder. Titanyum kaplaması sayesinde dayanıklılığı daha da arttırılan bu seti detaylı incelemeye ne dersiniz?

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3. Tiryakilere duyurulur: Korkmaz Kappa Çaydanlık Takımı

Evlenme hazırlığı yapanların evinde mutlaka bulunması gereken ürün önerileri

"Çay tiryakisiyim ve çaydanlıkta yapılan çayın tadından vazgeçemiyorum." diyorsanız sizi buraya alalım! Korkmaz Koppa Çaydanlık Takımı sayesinde tavşan kanı çayın tadına varırsınız. Tüm ocak tipleri ile uyumlu olan çaydanlık; ergonomik, kullanışlı ve şık tasarımı ile mutfakların baş köşesinde yerini alır. Ultra parlak dış yüzeyi sayesinde şık görünen ürün, mutfak dizaynına şıklık katar. Çaydanlığın kaliteli plastik malzemeden üretilen kulpları ısınmaz ve kolay tutuş imkânı sağlar. Tadına varacağınız lezzette çay hazırlamanıza yardımcı olan ürünü bulaşık makinesine atarak kolayca temizleyebilirsiniz.

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4. Kahvesiz olmaz diyenlere: Serenk Definition Standlı 4 Parça Çelik Cezve Seti

Evlenme hazırlığı yapanların evinde mutlaka bulunması gereken ürün önerileri

Çay tiryakilerinden bahsettikten sonra kahve tiryakilerini es geçmek olmaz. "Cezvede yapılmış kahveden asla vazgeçemem." diyorsanız Serenk Definition Standlı 4 Parça Çelik Cezve Seti aradığınız ürün olabilir. Kaliteli paslanmaz çelikten üretilen cezve seti, uzun yıllar boyunca dayanıklılığını koruyarak dumanı üstünde tüten köpüklü kahveleri hazırlamanızı sağlar. 3 farklı boyutu bulunan cezve seti; 2, 3 ve 4 fincanlık kapasitelere sahip. Kaliteli plastik malzemeden üretilen kulpları ısınmaz ve kolay tutuş imkânı tanır. Polisaj dış yüzeyi ile dışarıdan gelen etkilere karşı maksimum derece direnç gösteren cezve setini incelemeden geçmeyin deriz.

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5. Asil ve şık: ACAR 3 Vakte Kadar 6 Renk Karışık Kahve Fincan Takımı

Evlenme hazırlığı yapanların evinde mutlaka bulunması gereken ürün önerileri

"Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı var." diyorsanız ACAR 3 Vakte Kadar 6 Renk Karışık Kahve Fincan Takımı tam size göre! Her biri ayrı renk ve tasarıma sahip ürün, şık tasarımıyla âdeta göz kamaştırır. Hem misafir için hem günlük olarak kullanabileceğiniz fincan takımı, köpük dağıtmayan ağız yapısı sayesinde en köpüklü kahveleri misafirlere sunmanızı sağlar. Altın gold işlemeleri ve birbirinden güzel desenleri ile dikkat çeken ürün, mutfağınızın vazgeçilmezleri arasında yerini alabilir! "Kahvemi yudumlarken kullandığım fincan göz zevkime hitap etsin." diyorsanız ürünü mutlaka incelemenizi öneririz.

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6. En kırışık çamaşırlar karşısında bile güçlü: Philips Buhar Kazanlı Ütü

Evlenme hazırlığı yapanların evinde mutlaka bulunması gereken ürün önerileri

En kırışık çamaşırlarda bile inanılmaz iyi sonuç çıkaran Philips Buhar Kazanlı Ütü, herhangi bir ısı ayarı gerektirmeden en doğru ısıyı çamaşırlarınıza uygular. Ultra güçlü buhar sistemi sayesinde en zorlu kırışıklıkların üstesinden gelerek başarılı bir iş çıkarmanızı sağlayan ürün, evinizdeki sağ kolunuz hâline gelir. Gerektiğinde dikey ütüleme fonksiyonunu kullanarak herhangi bir masa gerektirmeden ütü yapabileceğiniz ürün, bu sayede hayatınızı kolaylaştırır. OptimalTEMP teknolojisi ile herhangi bir ısı ayarı yapmanızı gerektirmeyen ütü, kumaş türüne göre en doğru ısıyı belirler.

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7. Leziz yemekler hazırlamanızı sağlayan TEFAL Nutricook Plus Düdüklü Tencere

Evlenme hazırlığı yapanların evinde mutlaka bulunması gereken ürün önerileri

Tüm malzemeleri pişirmenizi sağlayan TEFAL Nutricook Plus Düdüklü Tencere, mutfaktaki en büyük yardımcınız olmaya aday. Doğal ve lezzetli yemekleri kısa sürede pişirme imkânı sağlayan ürünün 4 özel pişirme programı bulunur. Sebze, bakliyat, et ve balık seçimini yaptıktan sonra en kısa sürede pişirme işlemini gerçekleştiren düdüklü tencere, pişirme süresi bittiğinde otomatik olarak kapanır. Kolay açılan kapaklı sistemi sayesinde güvenle kullanabileceğiniz ürün, herhangi bir olumsuz durum yaratmaz ve en leziz yemekleri kolayca hazırlamanıza yardım eder. Tencereyi daha detaylı inceleyip sepetinize eklemek istemez misiniz?

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8. Süper emiş gücü: Grundig HEPA Filtreli Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Evlenme hazırlığı yapanların evinde mutlaka bulunması gereken ürün önerileri

Ev için mutlaka gereken eşyalardan bir diğeri, Grundig HEPA Filtreli Toz Torbasız Elektrikli Süpürge. Yüksek emiş gücü sayesinde ortalıkta toz zerresi bile bırakmayan süpürge, kolay kullanımı ile en sık tercih edilen ürünler listesinde başı çeker. Güçlü performansı ile sert zeminler ve zorlu yüzeylerde en başarılı emiş gücünü sağlar. Sahip olduğu HEPA 13 filtre sayesinde toplanan tozları içine hapsederek tekrar dışarı çıkmasını engeller. Ürünün 2.7 litrelik toz biriktirme haznesi sayesinde işinizi yarıda bırakmadan süpürmeye devam edebilirsiniz. Daha temiz ve hijyenik bir ev ortamına kavuşmak istiyorsanız süpürgeyi sepetinize eklemenizi öneririz!

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9. Mutfaktaki yardımcınız: Arzum Tostçu Delux Toprak Tost Makinesi

Evlenme hazırlığı yapanların evinde mutlaka bulunması gereken ürün önerileri

Yeni evlenen çiftlerin mutlaka alması gereken ev eşyalarından biri: Arzum Tostçu Delux Toprak Tost Makinesi. 1501-2000 W güce sahip olan tost makinesi, kısa sürede çıtır çıtır ve lezzetli tostlar hazırlamanıza yardımcı olur. Döküm materyali ile sağlıklı olan ürün, yanmaz-yapışmaz yüzeyi sayesinde leke tutmaz ve kolayca temizlenebilir. 3 kademeli ısı ayar düğmesi bulunan ürünü istediğiniz ısı ayarına getirerek kullanabilirsiniz. Sağladığı geniş alan ile 6 dilim ekmek kapasitesi bulunan tost makinesi, mutfağınızdaki vazgeçilmez küçük ev aletleri arasına girmeye aday!

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10. Çok işlevi bulunan Philips Viva Collection Promix El Blenderi

Evlenme hazırlığı yapanların evinde mutlaka bulunması gereken ürün önerileri

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"Öyle bir ürün alayım ki birçok işi bir arada gerçekleştirsin." diyorsanız Philips Viva Collection Promix El Blenderi tam size göre! Güçlü 800 W motoru sayesinde en zorlu işlemleri bile kısa sürede gerçekleştirmenize yardımcı olan blender; doğrama, çırpma ve öğütme işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar. Smoothie şişesi sayesinde sağlıklı içecekler hazırlamanızı sağlayan ürün, çırpıcı başlığı ile lezzetli tatlıları kolayca yapmanıza yardım eder. Et, kuruyemiş ve peynir gibi daha sert yiyecekleri doğramak için XL doğrayıcı başlığı bulunan ürün, en zorlu ürünleri bile tek çırpıda doğrar. Birbirinden farklı lezzetleri hazırlamanıza olanak tanıyan çok fonksiyonlu blenderi incelemek istiyorsanız sizi böyle alalım!

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