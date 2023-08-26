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'Evlenmesine ailesi karşı çıktı' denmişti! Tuğçe Tayfur'dan annesi Necla Nazır ve eşiyle pozunu paylaştı

26.08.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, uzun süredir özel hayatıyla gündemde. Eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklayan Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Ailesinin nikaha katılmaması ailesinin rızası olmadığı yönünde iddiaları ortaya çıkarmıştı. Tuğçe Tayfur'dan annesi Necla Nazır ve eşiyle poz geldi.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Her paylaşımı olay olan Tuğçe Tayfur yıldırım nikahı ile evlendiği Muhammet Aydın'la mutluluk pozlarına yenilerini ekledi.

Tuğçe Tayfur'dan annesi Necla Nazır ve eşi ile paylaşım geldi. Ailesinin katılmadığı nikah töreni sonrası ailesinin rızası olmadığı yönündeki haberleri yalanlayan Tuğçe Tayfur'un yeni eşi, oğlu ve annesi Necla Nazır ile aile pozu sosyal medyada gündem oldu.

tuğçe tayfut

Tayfur, sürpriz nikaha annesi ile babasının karşı çıktığı iddialarına "Olur mu öyle şey? Hiç alakası yok. Sivas'ta evlendiğimiz için katılamadılar. Biz İstanbul'da yapmak istemedik nikahı" diye cevap vermişti.

KAPAK TUĞÇE

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