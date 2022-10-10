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Evlerine yeni taşınan aile tadilat yaptırmak istedi! Mutfak döşemelerinin altından çil çil altınlar çıktı

10.10.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Yorkshire kentinde yaşayan bir aile yeni taşındıkları evin mutfağını yenilemek istediler. Tadilat izin evin döşemelerini çıkartan ve kazdırmaya başlayan aile karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Çünkü evlerinin mutfağından 1610 ile 1727 yıllarından kalma olduğu tahmin edilen altınlar çıktı. Mutfağın zeminine ustaca gizlenen 264 altın müzayedede çifte tam 754 bin sterlin (yaklaşık 15 milyon 484 bin 624 TL) kazandırdı.

Evlerine yeni taşınan aile tadilat yaptırmak istedi! Mutfak döşemelerinin altından çil çil altınlar çıktı

Evlerinin yenileme çalışmaları sırada ismi açıklanmayan aile bir anda zengin oldu. 18. yüzyıldan kalma müstakil evlerini yenilemek isteyen aile, mutfak bölümünün kırılmasından sonra zeminde bir elektrik kablosu olduğunu düşündü. Elektrik kablosunun olduğu bölümü kaldırdıklarında ise bir toprak kabın içinde 264 adet altını fark ettiler. Aile kabın içinde 1610'dan 1727'ye tarihlenen I. James, I. Charles ve I. George'ın saltanatına kadar uzanan altın sikkeleri buldular. Çift Londra’daki müzayedecilerle iletişime geçerek altınları satmak istediler.

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KISA SÜREDE SATILDI

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Yapılan araştırmalarda altınların Hull bölgesinde yaşayan zengin bir aile olan Fernley-Maisters’e ait olduğu ortaya çıktı. Maister ailesi demir cevheri, kereste ve kömür ithalatçısı ve ihracatçısı olan tüccar bir aileydi. Altınlat, Joseph Fernley ve karısı Sarah Maister'in yaşamı boyunca topladıkları hazineleriydi. Fernley 1725'te öldü ve dul eşi, 1745'te 80 yaşında ölene kadar hayatının geri kalanında Ellerby'de kaldı.

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Sarah ve Joseph Fernley'nin hikayesini ve 292 yıllık hazinelerinin bir parçasına sahip olma ayrıcalığını paylaşmak için dünyanın dört bir yanından alıcılar müzayedeye akın etti. Müzayedeci Gregory Edmund, "Satış birçok yönden benzersizdi. Paraların hikayesi, keşif yöntemi onları açık artırmada satın alanlar için nadir bir fırsattı. Bulanlar anonim kalmak istediklerini belirttiler ve sonuçtan kesinlikle şaşkına döndüler. Bu bulgu, İngiltere'de arkeolojik kayıtların en büyüklerinden biri olarak tarihe geçti” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Altın
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