Evlerini çadırla takas ettiler! Kira ödemekten sıkılan çift, İskoç Dağlık Bölgesi’ne taşındı

‘Yogicliving’ kullanıcı adıyla TikTok hesabından paylaşım yapan Bethan Lindsay isimli bir kadın eşiyle beraber İskoç Dağlık Bölgesi’nde bir çadıra taşındı. Modern dünyanın çok pahalı olduğunu dile getiren Bethan Lindsay ve eşi kira ödemekten sıkılınca ilginç bir yönteme başvurdu.

Odun sobası kullanarak ısınan çift, hava nasıl olursa olsun dışarıda bulunan tuvaletlerini ve mutfağını kullanıyor. Yeni hayatlarında doğayla içiçe olmanın kendilerine iyi geldiğini ifade eden çift, “Ağaçlar bizi rüzgardan koruyor. Çadırımız oldukça korunaklı bir yerde bulunuyor. Hayalimiz sonunda ahşaptan bir ev inşa etmek” dedi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU

Çadır hayatının huzurlu ve mükemmel olduğunu ifade eden sosyal medya kullanıcıları çiftin pastoral öğelerle bezenen yeni hayatın hayran kaldı. Bazı kullanıcılar ise bu yeni haytaın modern dokunuşlardan uzak olmasını eleştirdi ve bu şekildeki bir hayat düzenine dayanamayacağını söyledi.



