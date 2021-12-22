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Formda kalmasının sırrını paylaştı! Su gibi her gün kendi idrarını içiyor

22.12.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskiden model olarak çalışan Troy Casey, her gün kendi idrarını içtiği için 55 yaşında hala formda olduğunu iddia ediyor. Yaklaşık yirmi yıldır ise cildinin daha güzel ve pürüzsüz olabilmesi adına haftalık olarak idrar sürmeyi tercih ediyor.

Formda kalmasının sırrını paylaştı! Su gibi her gün kendi idrarını içiyor

Amerika’nın Arizona eyaletinde yaşayan Troy Casey, sağlıklı yaşam rutinin temelini kendi idrarının oluşturduğunu dile getirdi. Eskiden model olarak objektiflere poz veren Casey, kendi idrarını cilde uyguluyor hatta haftalarca idrar detoksu yapıyor. Kendisini yaşam koçu ve şifacı olarak tanımlayan Casey, “İdrar tedavisi eski bir uygulamadır. Çoğu kişi tarafından pek konuşulmasa da idrar amino asit, kök hücre ve antikorlarla dolu” dedi.

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“YAŞLI İDRAR UYGULAMAK GENÇLİĞİN KAYNAĞI”

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Her sabah kendi idrarını içerek güne başladığını dile getiren Casey, “Yaşlı idrar uygulamak gençliğin kaynağıdır. Benim kaslı ve düz bir karna sahip olmamın nedeni tamamen bu sır. İster inanın ister inanmayın ancak 17 yıldır bu yöntemi uyguluyorum” diye konuştu.

Modellik kariyerine ilk başladığında sağlığına dikkat etmediğinden söz eden Casey, “55 yaşındayım ve çoğu insan benim yaşımda olduğum gibi görünmüyor ve hissetmiyor. Sağlıklı ve pratik doğal şifa yöntemi olarak idrar korkulmaması gereken bir şey” ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİK YÖNTEMLER KULLANIYOR

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İlk olarak 2004 yılında Ayurveda tıbbında 'Shivambu' olarak da bilinen idrar tedavisi yöntemini keşfettiğini dile getiren Casey, uzun bir araba yolcuğunda tuvalet ihtiyacını gidermek için bir tuvalet bulamadığında idrarını içerek rutine başladığını söyledi. İdrarı içme hissinin bir elektrik akımına kapılmak gibi olduğundan söz eden Casey, o andan itibaren ara ara idrarını içmeye devam ettiğini itiraf etti. İdrarını içmenin başka yollarını keşfeden Casey, hafta boyu idrar oruçları, detokslar ve tropikal uygulamalarla formda kalma rutinini hareketlendirmeyi başardı.

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