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  4. Evli adama kuma gitmişti! Esra Erol'daki Fatma hakkında şoke eden iddia

Evli adama kuma gitmişti! Esra Erol'daki Fatma hakkında şoke eden iddia

19.08.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da programında dikkat çeken konuklardan biri de iki çocuk babası Ahmet'e kaçarak kuma hayatı yaşamaya başlayan zihinsel engelli Fatma olmuştu. Annesini hiçe sayıp kaçtığı Ahmet'ten hamile kalan Fatma doğum yaptı. İddialara göre Ahmet Fatma'yı hastanede terk etti.

Evli adama kuma gitmişti! Esra Erol'daki Fatma hakkında şoke eden iddia

Esra Erol'da programında geçtiğimiz sezon aranan Fatme isimle zihinsel engelli genç kadın annesinin yalvarmalarına rağmen evli bir adama kuma gitmişti. 2 çocuk babası, Ahmet ve onun eşi ile birlikte yaşayan Fatma'nın son hali gündem olmuştu. Hamile olan ve Ahmet ile yaşamaya devam eden Fatma'yla ilgili bomba bir iddia sosyal medyada gündem oldu.

Kuması ve eşiyle birlikte yaşayan Fatma, Ahmet'in kendisine hırsızlık yaptırdığını ve başka erkeklere satıldığını dile getirerek yardım istemişti. Ahmet ve Ahmet'in annesi tarafından şiddet gören Fatma'nın saçları kısacık kesilmişti. O günlerde yeniden yayına çıkan Fatma, Esra Erol'a yaptığı açıklamada "Evime dönmek istemiyorum. Benim kanamam olduğu için hastaneye gittim. Hastanede kalmam gerekiyordu ama kalmadım. Bebeği düşürmedim. Annem yüzünden yuvam yıkılıyor. Ahmet hapiste ne zaman çıkacağı da belli değil. Ben, kayınvalidem, İbrahim'in iki çocuğuyla yaşıyoruz bu evde. Ben kayınvalidemle çok mutluyum" diye konuşmuştu.

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Esra Erol'daki Fatma'nın hamile olduğu biliniyordu. Fatma ile ilgili son iddia ise herkesi üzdü. Fenomenleringizlisirlarii adlı hesaba göre; Doğum yapan Fatma, annesini hiçe sayarak kaçtığı Ahmet tarafından hastanede terk edildi.

Ekran Alıntısı


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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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