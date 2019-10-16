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'Evli erkek annesini uzaktan sevmeyi başarmalı'

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 16.10.2019 08:02 | Son Güncelleme

Toplumun temel taşı aile birliğinin sağlanmasında çiftler arasındaki bağın önemli olduğuna dikkat çeken psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, en büyük sorunun “çiftlerin anne ve babasıyla ilişkisinde koyamadığı mesafe” olduğunu belirtiyor. Bu dengenin iyi kurulmuş olması gerektiğini vurgulayan Tarhan, insanların aynı anda iki tarafı da sevebileceğinin altını çiziyor.

'Evli erkek annesini uzaktan sevmeyi başarmalı'

'Anne - babanın konumuyla eşin konumu farklıdır, bunlar birbirinin alternatifi değildir. İnsan, aynı anda iki tarafı da sevebilir, tarafların hukukunu koruyup bu dengeyi kurarak ideal olanı başarabilir. Bir erkek evlendiği zaman annesini uzaktan sevmeyi başarmalıdır' tavsiyesinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, toplumun temel taşı olan aile birliğinde evlilik bağının önemli olduğunu söyledi.

İLERİ YAŞTA EN BÜYÜK ZORLUK YALNIZLIKTIR

Evlilik kurumunun insanın psikolojik doğasının gereği olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Evlilik insanın psikolojik doğasının gereğidir, hiç kimse tek başına mutlu olamaz. Kadının erkeğe, erkeğin kadına hem fizyolojik hem de psikolojik olarak ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç, evlilikte psikolojik çekim ve gereklilik oluşturur. İnsanlar evlenmeseler bile, birlikte yaşama ihtiyacı hisseder, yaşları ilerlediğinde evliliğin psikolojik doğa gereği olduğunu daha iyi anlarlar. Çünkü ileri yaşta en büyük zorluk yalnızlıktır” dedi.

ERKEK EVLENDİĞİNDE ANNESİNİ UZAKTAN SEVMEYİ BAŞARMALIDIR

Bazı evliliklerde çiftlerden birinin anne ve babasına bağımlılıkları nedeniyle eşlerinin kendilerini ikinci planda hissedebileceklerini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bazı kimseler, anne ve babalarına o derece bağımlı olurlar ki; eşleri kendilerini ikinci planda hisseder. Halbuki anne - babanın konumuyla eşin konumu farklıdır, bunlar birbirinin alternatifi değildir. İnsan, aynı anda iki tarafı da sevebilir, tarafların hukukunu koruyup bu dengeyi kurarak ideal olanı başarabilir. Anneden kopmak, anneyi terk etmek ya da onu sevmemek değildir. Bir erkek evlendiği zaman annesini uzaktan sevmeyi başarmalıdır. Sevgi yatırımını annesinden alıp yeni alanlara yöneltmelidir. Yoksa karşı cinsle pek çok sorun yaşar” uyarısında bulundu.

ERKEK İLE ANNESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ DENGELİ OLMALI

Evlilik sorunlarında kadınların en büyük şikayetinin eşlerinin annelerinden kopamayışı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, erkek çocukların yetiştirilme tarzlarının önemli olduğunu belirterek en önemli unusurun denge kurmak olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Kadınlar, ‘Sevgi deyince eşim sadece annesini hatırlıyor. Annesi söz konusu olduğunda, evde akan sular duruyor. Kendimi eşya gibi hissediyorum’ diyor. Böyle bir erkekle yaşamak, kadın için tam bir felakettir ve çok zor bir duygudur. Erkek anneden kopmamalı, sevgi ve saygısını devam ettirmeli fakat uzaktan sevmelidir. Annesiyle eşinin yeri ve konumunu, yâni bu ayrımı çok iyi yapmalıdır”diye konuştu.

BU DENGE EVLENMEDEN ÖNCE ÖĞRETİLMELİ

Evlilik öncesi iki tarafın da bu dengenin nasıl sağlanacağını öğrenmesinin önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bir erkeğe bu duygularını nasıl düzene sokacağı öğretilmeli, bir genç kız da böyle bir erkekle karşılaştığı zaman ne yapacağını öğrenmiş olmalıdır. Burada doğru olan, evlendikten ve anne babasının ruhsal ve fiziksel ihtiyacını karşıladıktan sonra onları uzaktan sevmektir. Çünkü evlilikle birlikte kadın ve erkek birbirlerini tamamlamışlardır” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
psikiyatrist anne baba evlilik psikoloji

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