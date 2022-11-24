Evlilik bitiren olay! Kocası göğüs estetiği parasını arabasına harcayınca...

Kilo verme ameliyatından sonra iyileşme sürecinde olan Renee, gerekli operayonlara yapacağı harcamalar için uzun süredir para biriktiriyordu. Program sunucularının verdiği haber sonrası çılgına dönen 8 çocuk annesi kadın, göğüs estetiği için biriktirdiği parayı kocasının alıp arabasının kompresörüne harcadığını duyunca evliliğini canlı yayında radyodan sonlandırdı.

BOŞANMAYA KARAR VERDİ

Haberin üzerine Renee, "Senden boşanacağım ve arabanı da senden alacağım. Sen tanıdığım en bencil insansın. Sen lanet olası bir ilkel yaratıktan başka bir şey değilsin, duydun mu beni? Bittti!'' diye bağırdı. Öfkeli eş, binlerce kişinin onu dinlediğinden habersiz, arabasını ondan daha çok önemsediğini ve 'şovmen' olduğunu iddia ederek kocasına hakaretler yağdırmaya devam etti.

''ARABANDA UYURSUN''

Renee, "Bu parayı kendim için bir şeyler yapabilmek için biriktirmek uğruna ne kadar çok çalıştığımı biliyorsun ve onu aldın" diye haykırdı. "Umarım buna değer çünkü artık arabanda uyuyabilirsin. Ön tarafa bir yastık ve battaniye atacağım, böylece sen de artık aptal arabanda uyursun. Bitirdim, benimle konuşma, beni arama, seni görmek istemiyorum," diyerek sözlerini tamamladı.

BİR ŞEY DEĞİŞTİRMEDİ

Bu noktada programın sunucusu devreye girdi ve bunun sadece bir şaka olduğunu ve binlerce insanın dinlediğini açıkladı. Ancak Renee'nin öfkesi sönmedi çünkü söylediğine göre eşi bunu daha önce birkaç kez kendisine yaşatmıştı. Yine de eşinden ayrılma kararına sadık kaldı ve onun göğüslerinin yeni halini asla göremeyeceğini söyledi.