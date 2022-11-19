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  4. Altı haftada evlendikten sonra üçüncü bir kişiyi ilişkilerine dahil ettiler! Açıklamaları şoke etti: "Nerede, ne yaptığını biliyorum!"

Altı haftada evlendikten sonra üçüncü bir kişiyi ilişkilerine dahil ettiler! Açıklamaları şoke etti: "Nerede, ne yaptığını biliyorum!"

19.11.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altı haftalık birlikteliklerinin ardından hızlı bir karar alıp bu yılın başlarında evlenen Katy Skeats-Jones ve eski bir yetişkin filmi yıldızı olan Rob Bampton, bu kez de ilişkilerine başka bir kadını daha dahil ederek üçlü ilişki yaşamaya başladıklarını açıklayarak gündem oldular.

29 yaşındaki Katy Skeats-Jones ile 37 yaşındaki eski yetişkin filmi yıldızı Rob Bampton, hızlı evlilik kararları ile gündem olmuştu. Bu yılın başlarında küçük bir törenle dünyaevine giren çift, sağlıklı bir ilişki yürütüyor. Hatta Katie, eşi Rob’un yetişkin içerikli filmlerde yer almasının kendisi için önemi olmadığını ve önemli olan şeyin aralarındaki sevgi ve güven olduğunu söylüyor. Ancak çift şimdi, evlilikleri henüz bir yılını bile tamamlamamışken bu kez de çok eşli ilişkiye geçerek ilişkilerine başka bir kadını da dahil ettiklerini duyurdu.

Daily Star’a konuşan Rob, bu kararı bir anda aldıklarını söyledi. Eşi Katie'nin de kendisinin de yeni deneyimlere açık olduğunu söyleyen eski yetişkin film yıldızı, eşi de kendisi de kadınlardan hoşlandıkları için bunun aralarında bir sorun yaratmadığının da altını çizdi. Hatta bunun eşine eril enerjisini hem özel yaşantılarında hem de kamera önünde daha yoğun bir şekilde deneyimleme şansı verdiğine de dikkat çekti.

Rob ve Katy zaman zaman birbirlerini kıskansalar da, bağlarının güçlü olduğuna inanıyorlar. Çok eşli ilişkilerde net olmanın önemini vurgulayan ikili, kıskançlık yerine birbirleriyle açık iletişim kurarak dürüst olduklarını ve ilişkilerini bu şekilde koruduklarını anlattı. Hatta Katie “Hayatta doğru ya da yanlış yoktur ve her ilişki farklıdır. Ben Rob’u olduğu gibi kabul ediyor ve aldatan erkeklerin aksine onun nerede, ne yaptığını biliyorum.” diye konuştu.

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evlilik çok eşlilik

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