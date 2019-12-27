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  4. Evlilik teklifi eden adamdan çok herkes ona kilitlendi!

Evlilik teklifi eden adamdan çok herkes ona kilitlendi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Fotoğraf çektirenlerden çok arkada yaşanan ilginç durumların dikkat çektiği 18 kare...

Evlilik teklifi eden adamdan çok herkes ona kilitlendi!

Fotoğraf çekinirken kadrajda sadece kendinize odaklandığınızda arkanızda neler olup bittiğini göremezsiniz. Böyle durumlarda harika olacak fotoğraflar arkada dönen olaylar nedeniyle bir anda komik bir parodiye dönüşebilir. İşte kameranın önündekilerden çok arkadakilerin dikkat çektiği o 18 fotoğraf...

1. Havalı bir fotoğraf olacaktı halbuki...

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2. Oldu mu şimdi bu?

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3. Drake tarafından photobomblanmak mı?

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4. Abicim sen ne yapıyorsun yahu?

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5. Beni bir de şurda çek!!

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6. Benim tanıştırdığım arkadaşlarım benden yakın olmuştur!!

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7. Prens Harry!!

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8. Bu çocuklar bunları nerden bulmuş ya?

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9. Abla alışmış bu işe!

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10. Fotoğraftaki kediyi bulunuz!

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11. Arkadaki arkadaş neden bu kadar mutlu?

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12. Bu nasıl bir ifade?

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13. Ürkünç...

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14. Uyurken de sizinleyim!

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15. Çift olan arkadaşlarımla dışarı çıkmışımdır!

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16. Fotoğrafa baktıklarında tepkileri ne oldu acaba?

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17. "Arkamdaki yunusla fotoğraf çekinmeye çalışıyordum ama hava çok aydınlıktı ve ekranı göremedim."

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18. Güzelim kareyi nasıl da trollemişler!!

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Anahtar Kelimeler:
#fotoğraf kadraj kadraja yanlışlıkla girenler komik fotoğraflar

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