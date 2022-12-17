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Evliliklerini 53 günde bitiren Merve Boluğur ve Mert Aydın sarmaş dolaş yakalandı

17.12.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım ayında 53 günlük evliliklerini tek celsede bitirdikten sonra görüşmeye devam eden Merve Boluğur ve Mert Aydın, önceki akşam bir mekandan çıkarken sarmaş dolaş görüntülendi.

Evliliklerini 53 günde bitiren Merve Boluğur ve Mert Aydın sarmaş dolaş yakalandı

2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti, 23 Kasım'da 53 günlük evliliklerini tek celsede bitirdi. Boşandıktan günler sonra yeniden görüşmeye başlayan çiftin barıştığı iddia edildi. İkilinin önceki akşam birlikte görüntülenmesi de iddiaları güçlendirdi.

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER

Geçtiğimiz birlikte bir mekandan çıkarken görüntülenen ve barışma iddialarına cevapsız kalan ikili, önceki akşam yine bir araya geldi. 2 Sayfa'da yer alan habere göre; çift, Arnavutköy'deki bir mekandan sarmaş dolaş çıkarken görüntülendi. Son günlerde sık sık bir araya gelen çiftin barıştıkları ileri sürüldü.

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BOŞANDIKTAN 2 HAFTA SONRA BULUŞMUŞLARDI

Boşandıktan sonra sessiz sedasız bir hayat yaşayan ikili, ayrıldıktan 2 hafta sonra bir araya gelmişti. İkili, geçtiğimiz günlerde bir mekanda buluşup zaman geçirmiş ve birlikte çıkmışlardı. İkili, kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmıştı.

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