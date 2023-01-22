Evlilikte gümüş yıl kaçıncı yıldır? Kim Milyoner Olmak İster gümüş yıl sorusunun cevabı

"2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, "gümüş yıl" ifadesinin sözlük tanımına göre hangi yıl evlenmiştir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusunun cevabı

A) 1972

B) 1982

C) 1997

D) 2012

Cevap: 1997

