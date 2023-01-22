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Evlilikte gümüş yıl kaçıncı yıldır? Kim Milyoner Olmak İster gümüş yıl sorusunun cevabı

22.01.2023 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüş yıl sorusunun cevabı araştırılıyor. "2022’de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, “gümüş yıl” ifadesinin sözlük tanımına göre hangi yıl evlenmiştir?" sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de gündem oldu. Peki, gümüş yıl nedir? Evlilikte gümüş yıl kaçıncı yıldır?

Evlilikte gümüş yıl kaçıncı yıldır? Kim Milyoner Olmak İster gümüş yıl sorusunun cevabı

"2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, "gümüş yıl" ifadesinin sözlük tanımına göre hangi yıl evlenmiştir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusunun cevabı
A) 1972
B) 1982
C) 1997
D) 2012
Cevap: 1997

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Kim Milyoner Olmak İster evlilik

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