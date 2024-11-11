Evliyken rol arkadaşıyla yakalanmıştı! Bahar'ın yıldızı Elit Andaç Çam'dan şaşırtan itiraf! 'Boşandıktan sonra...'

2019 yılında kendisi gibi oyuncu Aziz Caner İnan ile nikah masasına oturan Elit Andaç Çam, henüz boşanma aşamasındayken 'Leyla ile Mecnun Değil' adlı tiyatro oyunundaki rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile Beyoğlu sokaklarında dudak dudağa görüntülenmişti.

Günlerce magazin manşetlerinden düşmeyen bu görüntülerin ardından Aziz Caner İnan ile Elit Andaç Çam'ın 4 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti.

Şimdilerde Bülent Emrah Parlak ile aşk yaşamaya devam eden Elit Andaç Çam Rusya’nın önde gelen televizyon kanallarından RBC’ye röportaj verdi. Rus gazeteci Yana Bashirova’ya konuşan ünlü oyuncu “Rusya’dan çok mesaj alıyorum ancak bu kadar büyük bir sevgi olduğunu bilmiyordum. Bahar dizisi her yerde, bu ilgi beni çok mutlu etti.” dedi.

'BOŞANDIKTAN SONRA...'

Kadın sorunlarına dair dikkat çeken Çam “Kadın her yerde aynı baskıyı hissediyor. Boşandıktan sonra kadının statüsünün düştüğüne dair bir algı var. Ben de boşandığımda bunu yaşadım. Ancak kadının değeri, evlilik ya da boşanmayla düşüp yükselen bir şey değil. Patriyarkanın üzerimizdeki baskısı, maalesef dünyanın her yerinde hissediliyor” diye konuştu.