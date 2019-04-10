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Evrenin ilk 'Kara Delik' fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde

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EĞLENCE  | 10.04.2019 21:28 | Son Güncelleme

Evrenin ilk 'Kara Delik' fotoğrafı, sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biriydi.

Evrenin ilk 'Kara Delik' fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, NASA'nın ilk kez paylaştığı 'Kara Delik' fotoğrafını diline doladı. İşte 'Kara Delik' ile ilgili sosyal medyada yapılan komik yorumlardan bazıları;

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Anahtar Kelimeler:
kara delik sosyal medya

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