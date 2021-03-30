Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Evrim kimdir?

Yüzme antrenörü olan Evrim Keklik, Survivor yarışmasının geçtiğimiz sezon en çok konuşulan yarışmacılarından biri olmuştu. Bir süredir magazin programı sunan Evrim Keklik, Survivor 2021 yarışmasının yeni bölümünde Acun Ilcıalı ve İrem Kanan'a karşı, Aleynca Kalaycıoğlu ile birlikte voleybol oynadı. İddiası ile konuşulan Evrim Keklik'in kim olduğu ise merak ediliyor. İşte, Evrim Keklik hakkında merak edilenler...

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Evrim Keklik 29 yaşında ve İstanbul doğumludur. Spora henüz 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybol ile başlayan Keklik; Galatasaray voleybol takımı ve Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımlarında yer almıştır.

Omzunda oluşan sakatlığın tedavisinin uzun sürmesi nedeni ile voleybola ara vermek zorunda kalan Keklik daha sonra Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimini bitirdi.

Üniversiteden 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olan Keklik, 2017 yılında sualtı hokeyine başladı. Bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğü yapmış olan Evrim Keklik şimdilerde bir magazin programında yorumculuk yapıyor.

SURVİVOR'DA VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor 2021 yarışmasının yeni bölümünde oynan voleybol maçında mücadele sona erdi. Aleyna ve Evrim, Acun Ilıcalı ve İrem Kanan'a karşı büyük bir mücadele gösterdi. Oyunun sonunda ise kazanan taraf bir kez daha 3-1 skor ile Acun Ilıcalı ve İrem Kanan oldu.

