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  4. Evrim Keklik Survivor'dan sonra bambaşka biri oldu! Görenler tanımakta zorlandı

Evrim Keklik Survivor'dan sonra bambaşka biri oldu! Görenler tanımakta zorlandı

18.12.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da agresif çıkışları ile adını geniş kitlelere duyuran Evrim Keklik, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Keklik, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Survivor'dan sonra bambaşka bir görünüme kavuşan Keklik, değişimiyle de dikkat çekiyor.

Evrim Keklik Survivor'dan sonra bambaşka biri oldu! Görenler tanımakta zorlandı

Survivor Türkiye 2022 yarışması için geri sayım sürerken, yarışmacılardan Evrim Keklik, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı.

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Survivor All Star gönülüler kadrosunda bu yıl, şampiyonluk yaşamak isteyen Evrim Keklik de yer alacak.
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Yarışmadan sonra büyük bir değişim geçiren yarışmacı, son görüntüsüyle ilgi odağı oldu.

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İmaj değiştiren Evrim Keklik, güzelliğiyle dikkat çekti.

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Ateşli pozuyla Instagram'ı salladı! Ateşli pozuyla Instagram'ı salladı!
Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
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