Evrim Keklik Survivor'dan sonra bambaşka biri oldu! Görenler tanımakta zorlandı

Survivor Türkiye 2022 yarışması için geri sayım sürerken, yarışmacılardan Evrim Keklik, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı.
Survivor All Star gönülüler kadrosunda bu yıl, şampiyonluk yaşamak isteyen Evrim Keklik de yer alacak.
Yarışmadan sonra büyük bir değişim geçiren yarışmacı, son görüntüsüyle ilgi odağı oldu.
İmaj değiştiren Evrim Keklik, güzelliğiyle dikkat çekti.
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