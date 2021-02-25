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Evsiz olan Loni Willison isyan etti! 'Yardıma ihtiyacım yok'

25.02.2021 13:41 | Son Güncelleme:
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Evsiz olan Loni Willison isyan etti! 'Yardıma ihtiyacım yok'

Bir zamanlar yükselişe geçen bir model ve ünlü bir dizi yıldızının eşi olan Loni Willison şimdilerde sokaklarda yaşıyor ve çöplerden yiyecek arıyor. Loni Willison hayatıyla ilgili isyan etmesiyle gündemde.

Uzun bir süredir sokaklarda yaşayan, kimi zaman ayakkabı giymeden sadece çoraplarıyla dolaşan eski model Loni Willison, pırıltılı dünyadan evsizliğe uzanan bir hayat öyküsünün kahramanı oldu. Yaklaşık 6 yıldır bu şekilde yaşayan eski model, önceki gün yine çöpleri karıştırırken görüntülendi ve kendisine yiyecek ile ayakkabı veren bir muhabirle sohbet etti.

ÇÖP KUTULARINI KARIŞTIRDI

Bir dönem fitnes modeli olarak tanınan 37 yaşındaki Loni Willison, Baywatch dizisiyle adını duyuran Jeremy Jackson'ın eski eşi olarak da biliniyor. Willison, görüntülenmesine aldırmadan çöp kutusundan bulduğu ve işine yarayacak eşyaları alıp, eliyle çektiği tekerlekli arabasına koydu.

Ekran Alıntısı

Bu durumuyla onun geçmişteki gösterişli hayatını da bilen basının da ilgisini çeken Loni Willison, kendisini görüntüleyen bir foto muhabirinin getirdiği ayakkabıları ve yiyecekleri aldıktan sonra onunla durumuyla ilgili olarak da konuştu. Willison, bu duruma düşmesinin nedeninin Hollywood yaşantısı ya da uyuşturucu olmadığını anlattı. Ona göre bu şekilde olmasının nedeni kötü insanlar.

'SIKIŞIP KALMIŞ DURUMDAYIM'

Eski model, fotoğrafçının kendisine "Siz ünlü Loni Willison musunuz?" diye sorması üzerine "Ünlü mü bilmem ama evet" dedi. Fotoğrafçı ona böylesine güzel ve yetenekli birinin neden hayatına devam etmeyip sokaklarda yaşadığını, neden kimsenin kendisine yardım etmediğini sorması üzerine de "sıkışıp kalmış durumdayım" diyerek yanıt verdi.

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Willison "Birinden bana yardım etmesini istesem bile, kimsenin benim için yapabileceği bir şey yok. Bir binada yaşayamıyorum, bir evde yaşayamıyorum, hiçbir yerde yaşayamıyorum. Sürekli olarak hareket etmek zorundayım" sözleriyle de içinde bulunduğu ruh halini ifade etti.

ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞMÜYOR

Loni Willison, The Sun gazetesine verdiği bir röportajda eski eşi Jeremy Jackson ile görüşmediğini belirtmişti. Şimdi evsiz olarak yaşayan eski model, arkadaşlarıyla da görüşmediğini sözlerine ekledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimsenin bana yardım etmesine ihtiyacım yok!"

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Hayatını sürdürme konusunda kendi kendine yetebildiğini belirten Loni Willison "Kendi kendime yaşayabiliyorum. Burada ihtiyacım olan her şey var. Kimse beni umursamıyor. Ben onları görmek istemiyorum, onlar da beni görmek istemiyor" dedi. Başkalarının hayatını berbat etmek istemediğini belirten Loni Willison, çünkü başka bazı insanlar benim hayatımı dağıttı. Sadece zaman geçtikçe neler olacağını görmeliyim" diyerek hayata bakışını da anlattı.

2016'DAN BU YANA SOKAKLARDA YAŞIYOR

Bir dönem ünlü fitnes dergilerinin kapakları için modellik yapan Willison 2016'dan bu yana evsiz. Eski model zaman zaman California çevresinde çöpleri karıştırırken ya da sokaklarda uyurken görüntüleniyor.

Loni Willison, bir dönemin gözde dizilerinden Baywatch'da Hobie Buchannon karakterini canlandıran Jeremy Jackson ile kısa süren bir evlilik yaptı. Ancak çift boşandıktan sonra ilişkileri tamamen koptu.

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