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Exatlon Challenge yarışması nedir? Exatlon Türkiye ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı duyurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 20:51 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yeni projesi Exatlon Challenge yarışmasının ilk tanıtımı yayınlandı. Exatlon Challenge, Temmuz ayında Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

Exatlon Challenge yarışması nedir? Exatlon Türkiye ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı duyurdu!

Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yeni projesi Exatlon Challenge yarışmasının ilk tanıtımı yayınlandı.

Netflix Türkiye'de Temmuz ayında izleyiciyle buluşacak olan Exatlon Challenge, YouTuberların mücadelesine sahne olacak.

Exatlon Challenge'ın ilk tanıtımı kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, şunları söyledi:

"Yeni programımız Exatlon Challenge Temmuz ayında Netflix’te. Birçok ülkede başarı sağladığımız Exatlon ile Türkiye’de de yayında olacağımız ve Netflix sevenleri ile buluşacağımız için çok mutluyuz."

TEMMUZ AYINDA YAYINLANACAK

Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği ve günümüze kadar dünya genelinde 58 milyon izleyiciye ulaşarak spor ve realityi bir arada sunan programda, Türkiye'nin en popüler YouTuber'ları yarışacak. Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu üstleneceği, Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı yarışma online dizi - film platformu Netflix'te ekrana gelecek. Exatlon Challenge Türkiye, 3 Temmuz 2020'da Netflix'te yayınlanacak.

EXATLON'DA KİMLER YARIŞACAK?

Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren Exatlon yarışmasında yarışmacılar iki takıma ayrılacak. Takımlar haftalarca özel kamplarda yaşayarak hem gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışacaklar.

Exatlon Türkiye'nin kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:
Doğan Kabak, Buse Plan, Barış Erdoğan, Burce Yağmur Karabal, Uras Benlioğlu, Aleyna Şen, Dilan Ay, Buğra Kazancı, Gözde Demiral, Hayrettin, Mendebur Lemur, Öykü Berkan, Furkan Kaya, Elanur Pat, Furkan Yaman, Dilara Aydın ve Oğuzhan Uğur

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Anahtar Kelimeler:
Exatlon Challenge, Acun Ilıcalı,

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